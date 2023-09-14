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湖北城管踢倒商戶還「補腳」 網諷：招聘要會武功

中國新聞組／北京14日電
肢體衝突中，城管隊員舉起腳猛踢商戶。（取材自觀察者網）
肢體衝突中，城管隊員舉起腳猛踢商戶。（取材自觀察者網）

網傳湖北襄陽老河口市一小區發生疑執法人員踢踹群眾事件，據網友發布視頻，有六、七名穿城管制服人員在路邊毆打兩名男子，將人推號刀在地後還多次踢踹，甚至阻止路人拍攝衝突場面。許多網友看了義憤填膺，紛紛要求嚴加查辦。當地街道辦表示，兩名城管隊員確實執法不當已解聘。

綜合瀟湘晨報、上游新聞報導，湖北襄陽老河口市，網傳巴黎都市小區附近13日發生疑似執法人員踢踹群眾事件，一段時長14秒的視頻引發輿論關注。

視頻顯示，有六、七名身著制服疑似城管隊伍的人員與兩名男子發生肢體衝突，其中一男子抓著城管隊員的制服不鬆手，隊員制服釦子被扯開後抬腳將男子踢踹倒地。男子被踢倒後，另一名城管隊員又朝男子踢了兩腳後，衣服釦子被扯開的隊員又補踢了一腳。與此同時，第二名男子揮拳朝第三名城管隊員打去，後被其他城管隊員推開。

當地網友紛紛在視頻評論區戲言「城管在比武」、「城管招聘條件是會武功」，「有點司空見慣了，打人是一項工作內容」，「好功夫」，「我們的隊伍就缺少這種敢打敢拚的同志」。視頻一經發布，許多網友紛紛表示應該嚴查嚴辦。

9月13日，針對此事，湖北省老河口市官方人士一度回應稱，此事因整治「亂堆亂放」而起。 9月12日晚，涉事城管隊員已被停職，責令他們寫檢查。目前，相關部門正在調查處理。

另據觀察者網，湖北省襄陽市老河口市光化街道辦事處當天再發布情況通報稱，當日7時許，老河口市光化街道辦事處城管執法中心巡查人員在開展城管巡查過程中，發現商戶何某某私自擺放地錐佔用公共車位，當即進行政策宣傳並要求移除，商戶上前阻攔，雙方發生衝突。在此過程中，兩名城管隊員出現執法不當行為。

事發後，何某某被送往醫院檢查治療無礙；目前，涉事人員已向何某某當面道歉並取得諒解，光化街道辦事處已解除兩人的聘用。同時，老河口市紀委已介入調查，對相關涉事人員將依法依紀嚴肅處理。

不過這份通報仍引來網友質疑：「我看到的是三個人踢踹地上躺的人，為什麼只解雇兩人？」，「臨時工都有復活甲了？太可怕了吧」，「敢不諒解嗎？瑟瑟發抖，啥事都是臨時工，要不然就是外包人員，這是出了事由外包臨時工頂鍋的概念嗎」。

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