美女實習生烏龍？500強國企子公司叫 ｢那要不住哥哥家裡吧」

廣新集團是世界500強國企。（取材自每日經濟新聞）

今（2023）年首次進入世界500強的廣東省政府全資企業廣新集團，日前披露半年度報告時出現了大烏龍，將一公司名稱寫成「那要不住哥哥家裡吧」，被披露後在網上引來不少圍觀與嘲諷。據報導，該報告由中金公司和萬聯證券 負責披露，網傳由一名美女實習生撰寫，但未獲證實。

更正前的公司名稱是「那要不住哥哥家裡吧」。（取材自遼瀋晚報）

遼瀋晚報報導，廣東省廣新控股集團有限公司（廣新集團）日前按例披露半年度報告，而在長達75頁的報告中，第44頁「重要子公司或參股公司」情況部分，相關子公司由廣新集團持股48%，廣新集團在關於該子公司的主營業務運營情況中記載：「（其）主要從事其他常用有色金屬冶煉，主營業務運營正常」，但公司名稱被寫成「那要不住哥哥家裡吧」。

更正後的公司名稱為「印尼廣青鎳業有限公司」。（取材自遼瀋晚報）

該差錯在9月12日下午被發現並惹來不少圍觀。當晚，廣東省廣新控股集團有限公司並在官方微信 發布「情況通報」指出，經確認，廣新集團向中介機構提供的2023半年度報告準確無誤。是中介機構在將相關報告錄入交易所繫統過程中操作錯誤，導致廣新集團所屬企業名稱出現了錯誤。廣新集團已第一時間與相關機構積極溝通，目前相關機構已更正發布有關正確文件。

公開資料顯示，廣新集團前身是2000年組建的廣東省外貿集團，2011年更名為廣東省廣新控股集團，2019年廣新集團與廣東省絲綢紡織集團重組 ，廣新集團成為合併後的新主體。 2023年，廣新集團進入「財富」世界500強，位列427位，這也是廣東省首家上榜的省屬國企。

據財聯社報導，包括廣信控股旗下的「22廣新01」、「21廣新01」、「21廣新03」、「21廣新Y1」等債券同一公告的同一位置均顯示同樣錯誤。目前，「那要不住哥哥家裡吧」已被替換為「印尼廣青鎳業有限公司」。

網傳撰寫該報告的美女實習生。但未獲企業證實。（網頁截圖）

香港01報導，上述「22廣新01」的受託管理人為華泰聯合證券，「21廣新01」的為中信證券，「21廣新03」為中信建投證券，「21廣新Y1」的為中金公司。據悉，該報告由中金公司和萬聯證券負責披露，網傳由一名女實習生撰寫。

網民則大都表示難以置信：「是怎麼做到這麼離譜的」，「這個竟然還是世界500強」；也有有網民群嘲：「複製黏貼出錯了唄」，「把和妹子或哥的聊天紀錄發出來了吧」，「這叫把工作融入生活」，「哪個哥哥」，「住我家也行」。