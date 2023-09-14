河南教育企業讓旗下老師貸款2千萬養公司 已有人影響徵信

河南鄭州育人教育集團。（取材自央視）

河南鄭州 育人教育集團（以下簡稱育人集團）從2019年至今，以「幫助集團渡過難關」名義，讓包括老師在內的員工向鄭州農商銀行貸款 供企業使用，2021年1月，有181人共貸款2000餘萬元（人民幣，下同），已有員工因貸款逾期影響個人徵信。 國家金融監督管理總局表示，正核查此事，如發現違法違規，將嚴肅處理。

綜合央廣網、每日經濟新聞報導，育人集團董事長劉亞敏回應指出，2017年，育人集團港區校區建設需要裝修，為奔波的員工改善住房條件。 2020年，集團下轄各校區以全新的條件迎接新生、服務老生，卻連續三年關停了兩所學校和兩所幼兒園，只有轉向中職合作、培訓等業務。

2019年底，育人集團召開動員會，鼓動員工和老師貸款給集團用，幫助集團渡過難關。每人可以「裝修貸」名目貸款10至15萬元。育人集團每月將利息隨工資發放給員工，員工再將利息還給銀行。集團並承諾不僅會按期還本金，每月還會多給員工一部分利息作為員工獎勵。原本貸款期限是一年，到期後又幫員工做了三年續貸。

鄭州農商銀行工作人員表示，他們對該事件中貸款的老師進行第一輪貸款的時候利率是7點多，第二輪利率是5點多，但他們從網上獲悉，學校給員工的利息付到了年化率16%。

2021年11月，育人集團聲稱資金沒有回款，讓員工墊付貸款利息，之後會補發，但至今未補，已有人因貸款逾期影響個人徵信。劉亞敏的回應是，當年員工人數約1200人，實際貸款的現在只有50多人。大部分是員工自己買房裝修使用，權益受損的是個別離職員工，希望努力爭取化解。

本次所涉及的銀行貸款產品名稱為「金燕E貸」，是以個人信用為基礎，為符合條件的個人客戶提供的小額貸款。

國家金融監督管理總局河南監管局表示，目前正在處於核查階段，如發現違法違規行為，將依法依規嚴肅處理。

鄭州市人力資源和社會保障電話諮詢服務熱線12333工作人員認為，依據「勞動合同法」第九條規定，公司要求員工使用身分信息進行貸款的行為表示不合規。

北京乾成律師事務所律師李賀表示，如果員工具有轉貸牟利的目的，套取銀行信貸資金高利轉貸給單位，並且違法所得數額較大的，涉嫌構成「刑法」第175條的高利轉貸罪。如果單位在員工不知情的情況下以欺騙手段取得銀行貸款，並且給銀行造成重大損失的，單位可能涉嫌構成「刑法」規定的騙取貸款罪。