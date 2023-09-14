我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

河南教育企業讓旗下老師貸款2千萬養公司 已有人影響徵信

中國新聞組／北京14日電
河南鄭州育人教育集團。（取材自央視）
河南鄭州育人教育集團。（取材自央視）

河南鄭州育人教育集團（以下簡稱育人集團）從2019年至今，以「幫助集團渡過難關」名義，讓包括老師在內的員工向鄭州農商銀行貸款供企業使用，2021年1月，有181人共貸款2000餘萬元（人民幣，下同），已有員工因貸款逾期影響個人徵信。 國家金融監督管理總局表示，正核查此事，如發現違法違規，將嚴肅處理。

綜合央廣網、每日經濟新聞報導，育人集團董事長劉亞敏回應指出，2017年，育人集團港區校區建設需要裝修，為奔波的員工改善住房條件。 2020年，集團下轄各校區以全新的條件迎接新生、服務老生，卻連續三年關停了兩所學校和兩所幼兒園，只有轉向中職合作、培訓等業務。

2019年底，育人集團召開動員會，鼓動員工和老師貸款給集團用，幫助集團渡過難關。每人可以「裝修貸」名目貸款10至15萬元。育人集團每月將利息隨工資發放給員工，員工再將利息還給銀行。集團並承諾不僅會按期還本金，每月還會多給員工一部分利息作為員工獎勵。原本貸款期限是一年，到期後又幫員工做了三年續貸。

鄭州農商銀行工作人員表示，他們對該事件中貸款的老師進行第一輪貸款的時候利率是7點多，第二輪利率是5點多，但他們從網上獲悉，學校給員工的利息付到了年化率16%。

2021年11月，育人集團聲稱資金沒有回款，讓員工墊付貸款利息，之後會補發，但至今未補，已有人因貸款逾期影響個人徵信。劉亞敏的回應是，當年員工人數約1200人，實際貸款的現在只有50多人。大部分是員工自己買房裝修使用，權益受損的是個別離職員工，希望努力爭取化解。

本次所涉及的銀行貸款產品名稱為「金燕E貸」，是以個人信用為基礎，為符合條件的個人客戶提供的小額貸款。

國家金融監督管理總局河南監管局表示，目前正在處於核查階段，如發現違法違規行為，將依法依規嚴肅處理。

鄭州市人力資源和社會保障電話諮詢服務熱線12333工作人員認為，依據「勞動合同法」第九條規定，公司要求員工使用身分信息進行貸款的行為表示不合規。

北京乾成律師事務所律師李賀表示，如果員工具有轉貸牟利的目的，套取銀行信貸資金高利轉貸給單位，並且違法所得數額較大的，涉嫌構成「刑法」第175條的高利轉貸罪。如果單位在員工不知情的情況下以欺騙手段取得銀行貸款，並且給銀行造成重大損失的，單位可能涉嫌構成「刑法」規定的騙取貸款罪。

貸款 鄭州 河南

上一則

只花5.97秒 江蘇6歲女童破三階魔方世界紀錄

下一則

北極鯰魚炫富 深圳查完不公開 被轟「權力的傲慢」

延伸閱讀

河南女割雙眼皮卻多了個洞 「閉眼能看外面、颳風就跑風」

河南女割雙眼皮卻多了個洞 「閉眼能看外面、颳風就跑風」
鴻海趕工i15 急調中國8廠區2300名員工 支援河南廠以最大產能生產

鴻海趕工i15 急調中國8廠區2300名員工 支援河南廠以最大產能生產
牛朗織女躺在充氣墊？中國河南重金雕塑 網友喊「又貴又醜」

牛朗織女躺在充氣墊？中國河南重金雕塑 網友喊「又貴又醜」
德州農工各校 學費凍漲2學年

德州農工各校 學費凍漲2學年

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢