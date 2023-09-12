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10元、30道菜任選 擺拍完就被扔掉 合肥「盒飯姐」停業

中國新聞組／北京12日電
夫妻倆的攤位上全是人。（取材自大皖新聞）
夫妻倆的攤位上全是人。（取材自大皖新聞）

安徽合肥攤主陳立炳、王榮亞夫婦開了一家「十元(人民幣、約1.3美元)快餐」路邊攤暴紅，老闆娘被親切地稱為「十元盒飯姐」。但大眾網報導，有網友10日上傳視頻顯示，盒飯姐哭著說，自己堅持不漲價，現在卻感到有點傷心不想堅持了。原來走紅後，產生不少亂象，有人亂打菜把菜打掉，有人帶碗帶盆來直接把菜端走，卻沒有付錢，讓她損失1400餘元。無奈之下，最後只能選擇停止營業。

來源：YouTube

閩南網報導，10時許，合肥市北城章華台路上，放工的工人不約而同地向一處盒飯攤點走去。「30多道菜隨便選，吃多少取多少，十元一個人。」一名工人邊打菜，邊介紹著。

十元盒飯姐走紅後稱，不想堅持了。（視頻截圖）
十元盒飯姐走紅後稱，不想堅持了。（視頻截圖）

據報導，兩個月前，盒飯姐意外火了起來。隨著愈來愈多的人到吃飯打卡，王榮亞和丈夫兩個人已經無法負擔店內的工作；更令她們無法接受的是，很多來店裡的人，其實並不是為了吃飽飯才來的，而是為了拍照或者打卡；有些人直接拿了四、五盒菜，可是沒過多久，王榮亞就在門口的垃圾桶裡發現了他們扔掉的盒飯，裡面的飯菜幾乎就沒有動，一看就是那些人只是為了拍照，做做樣子吃了兩口，就直接扔掉了。

更誇張的是，還有一些人，進到店裡後拿了一堆菜，將這些菜擺在一起，拍完照之後，這些人拍拍屁股就走人，徒留一桌子飯菜；更有些人帶碗帶盆直接把菜端走，卻沒有付錢，當真什麼人都有。

報導說，他們無法接受客人這樣浪費食物的行為，但不能挑顧客，更無法阻擋那些網紅，無奈之下，最後只能選擇停止營業，附近的農民工再也無法吃到如此實惠的飯菜了。

「十元盒飯姐流淚表示，不想再堅持了！」這個話題隨即衝上微博熱搜，引起網路熱議；很多網友都怪罪都是那些網紅害的，也有人看到了農民工的生活真的很苦；更有網友表示，真的該好好檢討網路亂象了。

夫妻倆的攤位上全是人。（取材自大皖新聞）
夫妻倆的攤位上全是人。（取材自大皖新聞）

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