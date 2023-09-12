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過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

創茅台帝國輝煌 66歲前董座袁仁國受賄1.13億、獄中病亡

中國新聞組／北京12日電
貴州茅台前董事長袁仁國傳出在貴州一家醫院去世。圖為2017年金磚國家工商論壇在廈門舉行期間，袁仁國出席並發言的資料照。（中新社）
貴州茅台前董事長袁仁國傳出在貴州一家醫院去世。圖為2017年金磚國家工商論壇在廈門舉行期間，袁仁國出席並發言的資料照。（中新社）

就在茅台瑞幸聯手推出「美酒加咖啡」的醬香咖啡熱銷之際，搜狐新聞和騰訊新聞引述消息人士稱，貴州茅台前董事長袁仁國近日在貴州一家醫院去世。66歲的袁仁國是8月26日突發腦溢血從監獄轉入醫院治療，於9月9日去世。

袁仁國生於1956年10月，1975年就進入貴州茅台酒廠工作，曾擔任茅台集團董事長7年，上市公司貴州茅台董事長近20年。

袁仁國被認為是貴州茅台崛起的關鍵人物之一，其任期內，茅台超越五糧液占據中國白酒頭把交椅，但隨後在2019年被曝出存在嚴重違法違紀行為，並在2021年因受賄1.129億元被判處無期徒刑。

據貴陽市中級人民法院微信公眾號消息，2021年9月23日上午，貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判政協第十二屆貴州省委員會經濟委員會原副主任袁仁國受賄案，對被告人袁仁國以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對袁仁國受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

袁仁國是是貴州茅台帝國的推手。（取材自百度圖庫）
袁仁國是是貴州茅台帝國的推手。（取材自百度圖庫）

1994年至2018年，袁仁國先後利用擔任貴州省茅台酒廠副廠長、中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司副總經理、副董事長、總經理、董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長等職務上的便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1.129億餘元。

2022年3月16日，法制題材微視頻欄目「案鑑」首次對外披露了袁仁國受賄案不為人知的諸多環節。 辦案過程中，40多名辦案人員從袁仁國家中清點出黃金製品、手表、珠寶、字畫等1588件，其中不乏有象牙等稀有物品，以及人民幣、美元、英鎊現金等若干，用了一天一夜才清點完畢。 

有經銷商為了討好袁仁國，還送給他一個定製的5公斤金鼎，上面刻了一句「酒冠黔仁國」，原本來的「人」字換了袁仁國的「仁」字。

報導指出，袁仁國在2021年9月被判刑入獄，兩年後就傳出他在獄中發病，最終病逝醫院。

貴陽市相關殯儀館工作人員指出，目前不允許外人探視袁仁國的遺體。相關人士指出，火化後，袁仁國的骨灰將送回家鄉並舉行告別儀式。

經銷商送給袁仁國的5公斤金鼎。(視頻截圖)
經銷商送給袁仁國的5公斤金鼎。(視頻截圖)

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