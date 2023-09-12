茅台帝國的崩壞 袁仁國從銷售敢死隊到貪腐第一人

茅台前董事長袁仁國。（取材自央視新聞）

袁仁國曾任茅台集團董事長7年，上市公司貴州茅台董事長近20年。第一財經報導，在他治下，貴州茅台成為白酒行業龍頭，茅台營銷體系締造萬億市值的「茅台帝國」，但也讓袁仁國滑向貪腐的深淵。

來源:財經風雲

1998年，42歲的袁仁國出任貴州茅台總經理，他在全廠招募營銷員，組建茅台歷史上第一支17人的銷售隊伍「敢死隊」。據界面新聞報導，袁仁國還立下軍令狀，要求在兩個月內必須完成銷售目標， 袁仁國也成為茅台最大的銷售員，擺上家宴，請來糖酒公司的領導喝「患難酒」，希望他們在銷售渠道多想辦法。1998年底，茅台如期完成2000噸的銷售任務。

2001年貴州茅台上市，袁仁國被任命為貴州茅台的董事長，貴州茅台進入「袁仁國時代」。袁仁國啟動一系列技改、擴建、包裝、貯存工程，兩年後，茅台產量突破1萬噸。2005年，茅台成為滬深兩市白酒行業的第一牛股，淨利潤 超過當時的全國白酒之冠五糧液。

2011年10月，袁仁國任茅台集團董事長，茅台集團也進入「袁仁國時代」，在2017年4月貴州茅台市值達到715億美元，成為全球市值最高的烈性酒酒廠。2018年1月，茅台以超萬億市值超越LVMH，成為全球市值最大「奢侈品」集團。

但袁仁國一手搭建的茅台營銷體系，也成為腐敗的溫床，袁仁國利用特殊資源的審批權，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供幫助的行為事實。

中國紀檢監察報報導，袁仁國每年預留一定量的酒，就是計畫外批酒，在制度安排上造成權力尋租空間；稀缺特殊資源的審批權，成為「茅台亂象」的重要根源。

袁仁國執掌茅台集團多年，用他自己的話說，既是「茅台亂象」的製造者、帶頭者，也是參與者、獲益者。袁仁國長期將茅台酒經營權作為攀附權貴、搞政治投機的工具，通過利益輸送找「後台」，為王三運、王曉光等領導幹部及其親屬違規獲得茅台酒經營權提供幫助，並長期主動關照他們的經營。

據報導，另一方面，袁仁國還靠「批酒」大肆謀取私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。

茅台被視為貴州經濟發展的「命根子」。從2000年到茅台，到2021年入獄，兩年後在獄中發病，最終病逝於醫院的消息，曾帶領茅台集團成為「中國酒王」的袁仁國，最終以黯淡結局謝幕。