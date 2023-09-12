我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

茅台帝國的崩壞 袁仁國從銷售敢死隊到貪腐第一人

中國新聞組／北京12日電
茅台前董事長袁仁國。（取材自央視新聞）
茅台前董事長袁仁國。（取材自央視新聞）

袁仁國曾任茅台集團董事長7年，上市公司貴州茅台董事長近20年。第一財經報導，在他治下，貴州茅台成為白酒行業龍頭，茅台營銷體系締造萬億市值的「茅台帝國」，但也讓袁仁國滑向貪腐的深淵。

來源:財經風雲

1998年，42歲的袁仁國出任貴州茅台總經理，他在全廠招募營銷員，組建茅台歷史上第一支17人的銷售隊伍「敢死隊」。據界面新聞報導，袁仁國還立下軍令狀，要求在兩個月內必須完成銷售目標， 袁仁國也成為茅台最大的銷售員，擺上家宴，請來糖酒公司的領導喝「患難酒」，希望他們在銷售渠道多想辦法。1998年底，茅台如期完成2000噸的銷售任務。

2001年貴州茅台上市，袁仁國被任命為貴州茅台的董事長，貴州茅台進入「袁仁國時代」。袁仁國啟動一系列技改、擴建、包裝、貯存工程，兩年後，茅台產量突破1萬噸。2005年，茅台成為滬深兩市白酒行業的第一牛股，淨利潤超過當時的全國白酒之冠五糧液。

2011年10月，袁仁國任茅台集團董事長，茅台集團也進入「袁仁國時代」，在2017年4月貴州茅台市值達到715億美元，成為全球市值最高的烈性酒酒廠。2018年1月，茅台以超萬億市值超越LVMH，成為全球市值最大「奢侈品」集團。

但袁仁國一手搭建的茅台營銷體系，也成為腐敗的溫床，袁仁國利用特殊資源的審批權，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供幫助的行為事實。

中國紀檢監察報報導，袁仁國每年預留一定量的酒，就是計畫外批酒，在制度安排上造成權力尋租空間；稀缺特殊資源的審批權，成為「茅台亂象」的重要根源。

袁仁國執掌茅台集團多年，用他自己的話說，既是「茅台亂象」的製造者、帶頭者，也是參與者、獲益者。袁仁國長期將茅台酒經營權作為攀附權貴、搞政治投機的工具，通過利益輸送找「後台」，為王三運、王曉光等領導幹部及其親屬違規獲得茅台酒經營權提供幫助，並長期主動關照他們的經營。

據報導，另一方面，袁仁國還靠「批酒」大肆謀取私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。

茅台被視為貴州經濟發展的「命根子」。從2000年到茅台，到2021年入獄，兩年後在獄中發病，最終病逝於醫院的消息，曾帶領茅台集團成為「中國酒王」的袁仁國，最終以黯淡結局謝幕。

利潤

上一則

懟網友「哪裡貴」掉粉百萬 李佳琦直播間哭著道歉

下一則

創茅台帝國輝煌 66歲前董座袁仁國受賄1.13億、獄中病亡

延伸閱讀

柯文哲被問大直坍塌自稱一般市民 綠：市長保固期到了

柯文哲被問大直坍塌自稱一般市民 綠：市長保固期到了
重慶國企董事長被舉報貪腐 竟「扎小人」報復

重慶國企董事長被舉報貪腐 竟「扎小人」報復
聯名瑞幸推「醬香拿鐵」暴紅 茅台年輕化之路

聯名瑞幸推「醬香拿鐵」暴紅 茅台年輕化之路
瑞幸「醬香拿鐵」爆紅 引發中國消費降級討論

瑞幸「醬香拿鐵」爆紅 引發中國消費降級討論

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬