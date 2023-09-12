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發現父藏17年錄取通知書 山東女心寒：初中畢業就打工

中國新聞組／北京12日電
父親藏女兒高中錄取通知書17年，致女兒進廠打工，原因曝光太心酸。（視頻截圖）
父親藏女兒高中錄取通知書17年，致女兒進廠打工，原因曝光太心酸。（視頻截圖）

一則「山東父親暗藏女兒高中錄取通知書17年，導致女兒最終只能進廠打工」的貼文，日前成為微博熱搜文，原來女兒一直以為自己沒有考上高中，如今卻發現錄取通知書，並質疑父親為何隱瞞，這時父親才表示「那時候

沒錢，說了也白搭」，女兒表示理解家裡的難處，但是想到父親當年直接隱瞞就讓她心寒。

來源：YouTube

根據網易號「婉言教育」貼文，山東一名中年女子在家收拾東西時，發現父親藏了17年的錄取通知書，正是她當年考高中的錄取結果；原來她順利考上高中，如果家長沒有隱瞞的話，她便會跟許多高中生一樣，以後讀大學。而真實世界的她，被告知沒有考上，於是只好初中畢業就出去打工。

工廠流水線、賣貨員，因為沒有學歷便只好做這些不需要門檻的工作。女兒不禁痛苦地質問父親「為什麼要騙我！」父親說當年家裡窮，供不起。許多網友看後不禁跟著心酸。評論區有網友說，現在讀大學也不代表有好工作，有什麼可寒心的。

對於這名父親的做法，網友的評價出入很大；有人認為，他會收藏這麼多年，說明內心一定是愧疚的，他大概是以成績好為驕傲的，但無奈自己條件困難。

也有人提醒，17年前已經是2006年，可不是1950年代，還說看他們家現在的樣子，應該也不至於是「全國貧困縣」那種程度的貧窮，如果下決心供的話，哪怕先借點，公辦學校的費用怎麼也能湊出。

還有人認為，父親讓女兒初中畢業就出去打工，跟重男輕女有關，因為那代人的眼裡，有些家長會認為女生最大的價值就是結婚生娃和防老，不需要好好培養。

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