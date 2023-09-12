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四川男大生出地鐵站後失聯 5天後河裡找到遺體…手機不見了

中國新聞組／北京12日電
四川21歲男生地鐵出站後失聯數日，最終在河裡發現遺體。（取材自界面新聞）
四川21歲男生地鐵出站後失聯數日，最終在河裡發現遺體。（取材自界面新聞）

四川成都市一名21歲大學生在失蹤近一周後，被發現陳屍河裡；警方調閱監視器發現男大生最後身影是獨自一人走在橋上，攜帶的背包與眼鏡則在不同地方尋獲，已排除他殺。但因為死者身上與背包裡均未尋獲其手機與身分證，讓不少網民認為男大生死因不單純。

綜合南京零距離、界面新聞報導，在德陽就讀四川工程職業技術學院的鄧立偉，告知其父8月2日與朋友前往成都，之後一直待在成都。9月3日11時他從武侯區一間酒店退房後，被監視器拍到搭乘地鐵五號線到南湖立交站，從B口出站，之後就再沒有聯繫，手機關機。監視器最後拍到鄧立偉的身影，是看到他3日下午1時許步行至南湖三號橋上，一度在橋梁中段位置向河內探頭觀望，最後走到橋尾失去蹤影。

鄧立偉的父親直到4日接獲學校通知兒子未到學校後，才報警求助。成都市公安局天府新區分局華陽派出所受理案件後，警方展開搜索，5日晚間，有人在南湖三號橋附近撿拾到一個有脫線裂口的背包和眼鏡，背包內有筆記本電腦、駕駛證、眼鏡、洗漱用品等物品，經鄧父確認為兒子的物品。酒店方向警方證實，他的背包在住宿期間就有裂口了。

直到8日，有人在眉山市彭山區公安機關在轄區岷江河裡發現一具男屍，警方獲報後前往確認DNA，經比對後確認就是失蹤多日的鄧立偉。

警方表示，鄧立偉的手機、身分證不在包裡或遺體身上，但經綜合走訪調查、現場勘查和屍體檢驗，已排除他殺，家屬也對調查結果無異議。

許多網民對此調查結果並不滿意，質疑案情不單純「跟他一起去成都的同學呢？手機和身分證呢」、「會不會是被同學騙入傳銷組織，然後獨自逃出來，然後被害的」、「他的背包為什麼會有裂口」、「這幾年，為什麼這類所謂年輕人『自殺』的事情比較多」；也有人認為只是自殺或意外，「到河邊玩，失足落水」、「大學生自殺，多半因為掛科，或玩過頭了，或戀愛」，也有人覺得不用太陰謀論，「家屬對調查結果無異議，你還在炒！」

地鐵 DNA

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