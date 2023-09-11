襄陽景區媚外？等11外國客推遲演出 唐城道歉給優惠

男子吐槽唐城景區看大型表演被區別對待：必須給11個外國人讓位，他們吃飯未到全場人跟著等。（視頻截圖）

視頻博主「藍戰非」日前發布視頻稱，在湖北襄陽唐城景區遊覽觀看演出時，景區對中外遊客區別對待，將普通遊客集中限制在固定區域觀看，並且推遲演出等待因用餐遲到的外國遊客，事件引發熱議登熱搜；該景區發布致歉信，表示已深刻反省，將招待當日遊客免費再參觀一次。

影音來源：YouTube

封面新聞報導，該博主稱，他是花126元人民幣（約17.2美元）購票進入，之後一千多人被工作人員要求在指定的警戒線內觀看，不可以坐地，不能站到外國遊客的前邊觀看，「原本8點20開始的演出，因為這11個外國人還在吃飯，遲遲未到，我們要等他們來了表演才能開始。」

報導指出，發布的現場視頻顯示，不少站在警戒線內的遊客與保安發生爭執，被保安要求「不要鑽過來，往後站。」視頻的最後，有人喊「8點20的演出還不開始，要等那幾個外國人。」

報導稱， 該視頻在單個平台上已被點讚32萬，產生4.7萬條評論，唐城及襄陽文旅局在該平台的帳號已被設置為私密不可見狀態； 不少網友在「唐城」、「襄陽文旅局」關鍵字相關的其他視頻下留言表達不滿。

據唐城景區官網介紹，該景區作為影視拍攝地接待過「妖貓傳」、「天盛長歌」、「將夜」、「九州縹緲錄」等作品。