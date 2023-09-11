護家暴兒 重慶69歲婦持刀襲警被擊斃

中國警察對使用槍械有嚴格訓練與限制，此為示意圖。(取材自微博)

重慶一名69歲女性日前持菜刀襲警，被警方持槍擊 傷後送醫搶救無效死亡。消息迅速在網上傳播，並被多家媒體轉載報導，引起大量網友質疑，甚至因此還登上了熱搜榜單，一時間引發公眾關注和熱議。

當地「平安萬州」發布通告稱，9月10日凌晨1時許，重慶萬州區警方接45歲女子陳某報警求助，稱其在牌樓街道家中被醉酒的前夫李某毆打，並被追打至青巖坡附近。

民警出警後找到陳某，並護送其回家進行調解。調解中李某情緒激動繼續打罵陳某。民警在阻止過程中亦遭到李某的辱罵推打。民警遂對李某實施約束控制。

李某69歲的母親萬某見狀上前阻止，並躺地上打滾，閉目聲稱身體不適。民警立即通知120前來處置。120急救醫生到場後，萬某拒不配合檢查，隨後起身到廚房拿菜刀揮舞襲擊民警。民警對萬某警告無效後用槍將其擊傷。萬某經送醫搶救無效死亡。

網友說，「為什麼不打腿？」「所以，我們的警察不用槍是幹不過一個拿菜刀的老太太？」「可以鳴槍警告，也可以射擊對方腿部，而我們的人民警察，卻選擇一槍精準命中一個70歲女人的胸部。」「最好的方式就是公開執法儀內容，大家也能清楚的知道該不該開槍。」網友有不同看法，「支持這種做法，在最大的限度內保證其他周圍民眾的安全是最重要的」、「惡婆婆持刀襲警被擊斃，警方處置得當，他的兒子也要抓起來才行」、「該開槍就得開槍，要不然就是枉法」。