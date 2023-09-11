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美女CEO抖出對話 舉報地產大亨「表面約吃飯 實際玩4P」

中國新聞組／北京11日電
「皓寧雲核資本」創始合夥人、雲核變量集團董事劉夏。（取材自微博）
「皓寧雲核資本」創始合夥人、雲核變量集團董事劉夏。（取材自微博）

「皓寧雲核資本」創始合夥人、雲核變量集團董事劉夏，日前在微博「實名舉報石榴集團桑春華，以吃飯為由在北京邀約多人運動4P」，並附聊天截圖佐證。劉夏稱，自己因未參與4P被微信和電話辱罵數十分鐘，「活該你搶不到公章」。

來源：YouTube

此事在網上引起軒然大波，儘管當事人澄清，仍有網友稱地產圈大亨的「瓜」再一次刷新了大眾的認知。最新消息稱，當事雙方已去公安機關處理事情了。

鳳凰網「風暴眼」報導，石榴集團當日晚間在官方微信公眾號上發布澄清聲明表示，「桑春華已於2023年6月21日被石榴集團解除勞動合同及全部職務，因此之後不存在『石榴集團桑春華』的說法。」還表示，如果桑春華繼續使用石榴集團員工身分或名義行事將被追究法律責任。

網友認為，「從聊天截圖來看，她（劉夏）事先答應了，然後又反悔了。」

雲核變量內部人士說，「我們劉總是非常潔身自好的一個人，她打拚到今天非常的不容易，一位女人能走的今天完全靠的是她個人的努力和拚搏。而且，劉總本來也沒答應，是他們自己以為劉總答應了。他們說完此事，劉總覺得很尷尬，所以才會提前離開。在他們嘴裡成了已經答應然後放鴿子。」

石榴集團前總裁桑春華被控性騷擾。（取材自百度）
石榴集團前總裁桑春華被控性騷擾。（取材自百度）

事件中的另一名當事人—桑春華，現年46歲，知名地產商石榴集團的總裁，K2地產創始人。今年6月，一封全員通知信在網上流傳，信中提到，6月21日，署名為石榴集團法定代表人、執行董事的崔巍發布全員通知，稱桑春華因個人原因於當日中午12點離職，不再擔任石榴集團的全部職務。

而桑春華則聲稱公章是被崔巍搶走的。並且，桑春華還向媒體提供了一份資料，列舉了5條石榴集團創始人崔巍自2023年6月21日以來的違法違規行為。其中包括，損害桑春華的股東權利、損害桑春華等人的勞動者權益，侵害桑春華名譽權、指使他人侵占北湖壹號物業、侵犯個人隱私

劉夏舉報石榴集團桑春華微信上邀4P「多人運動」。（取材自微博）
劉夏舉報石榴集團桑春華微信上邀4P「多人運動」。（取材自微博）

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