「國貨品牌很難的 哪裡貴？」 李佳琦帶貨懟網友 翻車

李佳琦(左)還拍著桌子吼道：「這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」(視頻截圖)

李佳琦10日在直播活動中介紹79元人民幣(約10.8美元)一支的花西子眉筆時，看到有網友留言說愈來愈貴了，他反問：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的…哪裡貴了？買一支送兩個替換裝啊。」隨即引發網絡爭議，不少網友怒轟，「當老闆久了不知道打工人的苦了」、「錢掙夠了吧已經，別播了。」之後，李佳琦為直播言論不當道歉，「作為主播應該控制情緒」。

來源：YouTube

搜狐娛樂報導，隨後，李佳琦又無奈說：「有的時候找找自己原因，好吧，這麼多年了，工資漲沒漲，有沒有認真工作，好不好？」而這句話引發網絡爭議。不少網友表示，「普通人掙錢真的很辛苦，並不像頭部網紅來錢這麼快」、「當老闆久了不知道打工人的苦了」、「他飄了，果然成了資本家就是不一樣，都忘了自己是怎麼爬上來的了，賣貨的不賣貨了開始教育 消費者了」、「最後一句真的沒法洗，果然都是站在最高點俯視鄙視指責PUA底層」。

還有人說，「國貨品牌很難的，呵呵，為什麼難，有沒有反思過呢，這麼多年了，價格有沒有虛高，有沒有認真做品質」、「憑啥我買東西還要反思自己啊」、「吃飯砸鍋？」、「錢掙夠了吧已經，別播了。」

「你可以解釋為什麼那麼貴，是因為原材料或者做工還是別的原因導致它那麼貴，但是不能攻擊消費者吧，這多少上升到人身攻擊了吧」

之後，李佳琦11日在微博 發文，就10日在直播間內因網友嫌眉筆太貴，回懟對方的行為道歉。他表示，自己在直播間回應產品評論時，說了不恰當、讓大家不舒服的話後，也一直在反思，在回想：「如果我是評論裡的那位女生，會多失望啊。」