中國國航引擎著火 冒煙急降新加坡 9人輕傷

引擎部位露出火光。(取材自紅星新聞)

一架中國國際航空航班昨天從成都飛往新加坡 途中，因左側發動機起火，緊急降落於新加坡樟宜機場，機上155人中有9人受輕傷。據機上乘客表示，當時前艙煙霧瀰漫，還散發刺激氣味，他們倉皇從滑梯逃生，有人還寫好了遺書。據報導，同型號空巴（空客）引擎頻繁故障，美國飛行器引擎製造商曾稱將進行大範圍檢查，是否與此有關仍待調查。

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綜合外電報導，這架中國國際航空CA403航班昨因左側發動機起火，「前貨艙和盥洗室冒煙」，下午4時向機場空管發出7700緊急代碼，下午4時15分緊急降落新加坡並撲滅火勢。機上9名乘客在疏散過程中因吸入煙霧和擦傷而受輕傷，已接受治療。機場跑道短暫關閉；新加坡交通安全調查局正調查這起事故，並已聯繫中國相關部門尋求協助。

整個機艙內煙霧瀰漫。(取材自微博)

據中國國際航空官方通報，此次航班執飛機型為A320neo，飛機號為B-305J，機上共有旅客146名、機組人員9名，人機安全。初步判斷係發動機機械故障所引發，正進一步調查。

網傳視頻及圖片顯示，CA403班機在緊急降落前，機艙內煙霧瀰漫，飛機左側引擎中部起火，還可見熊熊火光。事發現場有消防車，乘客使用逃生滑梯離開機艙。

海峽時報引述一名乘客在社群媒體 表示，冒煙在飛機下降途中發生，過程約40分鐘，乘客皆用濕毛巾摀住口鼻，呼吸相當吃力。一度認為將喪命，開始出現人生跑馬燈。

極目新聞報導，在新加坡留學的蔡女士事發時在客機上，她說，艙內的煙霧慢慢變濃，也很嗆人，可視度也變得很低，乘務員給乘客分發了濕巾，並一直強調他們很專業，受過培訓。她拿起毯子摀住口鼻，「當時挺嚇人的，我一隻手摀住口鼻的時候，另一隻手就在手機上把遺書寫好了，也不知道能不能發出去。」

紅星新聞引述乘客王福（化名）說，有乘客試圖站起身來拿手機拍照，空姐喊「大家不要緊張，不要拍照，坐下來。」有乘客稱「呼吸困難，所有人都俯身用濕毛巾捂住口鼻勉強呼吸…何其幸運緊急降落了，我們從應急出口逃出來了。」

據財新網報導，這架飛機是2018年12月由空巴交付國航，投入服務不到五年。同型號引擎已頻繁出現技術故障，美國飛行器引擎製造商「普惠」此前稱將對該型號發動機進行大範圍檢查。