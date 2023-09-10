被刁難? 河南聾啞女想領證被拒 網認同：萬一是賣女兒

聾啞女（中）因無法表達結婚意願領證被拒。（視頻截圖）

河南 一名聾啞女因無法表達結婚意願領證被拒，但女孩沒上過聾啞學校，不會手語和表達，民政局建議她學習後再來辦理，也會酌情盡量簡化程序；有網民認為當局刁難，也有人認為民政局沒做錯，「萬一是賣女兒呢？」另有不少網民感覺納悶，「又聾又啞，不會手語，還不識字…請問他們倆是怎麼談戀愛的？」

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河南廣播電視台報導，河南鞏義王阿姨稱，兒子和一名聾啞女孩想要結婚，雙方父母都同意，兩人還拍了結婚照，但是想領證卻被拒絕；王阿姨還秀出兒子媳婦結婚照，「他們說要當事人表示自願結婚，我兒媳婦是個聾啞人，她不會寫字也不會表達。」

女方母親也表示，同意女兒和王阿姨兒子的婚事。

據報導，鞏義民政局工作人員解釋，結婚登記規範中明確說明，需要自主表達出自願結婚的意願； 但女孩沒上過聾啞學校，不會手語和表達，建議學習後再來辦理，也會酌情盡量簡化程序。

有網民 表示，結婚這種大事一定要本人同意，因為女孩有可能是被強迫的；但是也有人認為，也許是女方願意的但是被刁難了，殘疾人也應該享有平等的婚姻自由，和普通人一樣有著追求幸福和自由的權利。

有網民力挺民政局「幹的好」，指之前不是有好幾個新聞，受害者被別人拿了身份證去冒名結了婚，發現之後還取消不了，拿著別人的身分證來都能結，這回工作人員倒挺謹慎的。