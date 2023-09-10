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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

為他好？ 單親爸將兒丟包濟州島 結局雙輸

中國新聞組／北京10日電
南韓電視台播出中國男子報導顯示的監控畫面。（取材自微博）
南韓電視台播出中國男子報導顯示的監控畫面。（取材自微博）

南韓濟州島警方近日拘捕了一名中國籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲的兒子，男子聲稱是因妻子沒了、自己又養不起，因為南韓育幼院比較好，希望兒子可以在南韓過更好的生活。

根據南韓中央日報報導，濟州警察廳表示，中國籍男子被控於8月25日早上，將兒子留在濟州島西歸浦市一處公園睡覺，自己逕行離去；由於孩子醒來後因為找不到父親，嚇得大哭，警方獲報後，依據監視器等線索，於次日找到中國男子。

韓國濟州島警方近日拘捕了1名中國籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲...
韓國濟州島警方近日拘捕了1名中國籍男子，理由是涉嫌在當地一處公園遺棄自己年僅9歲的兒子。（取材自微博／視頻截圖）

據報導，單親爸坦承自己於8月14日與兒子以旅遊為目的入境濟州島，在一家旅館住了3天，17日開始因付不出房錢而露宿街頭，直到25日，他將兒子、行李和一封信留在公園後消失。男童父親留下便條解釋遺棄兒子的原因。

男童父親留下便條解釋遺棄兒子的原因。（取材自微博／視頻截圖）
男童父親留下便條解釋遺棄兒子的原因。（取材自微博／視頻截圖）

據韓國媒體報導，信是用英文寫的，表達了對孩子的歉意，並稱自己是「一個失敗的父親」，希望孩子能在韓國生活得更好。男子被捕後也坦言，自己經濟狀況很困難，又沒有妻子在身邊，無法獨自撫養兒子，希望孩子能在「比中國環境更好的南韓兒童保護機構」長大。

據了解，該名男子將在韓國接受法律制裁，至於兒子則被交給中國的親戚，已經離開南韓。

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