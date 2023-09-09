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「瓊瑤劇式」反腐…情婦舉報副縣長欺騙感情 連開房錢都她出

中國新聞組／北京9日電
周蕊提出舉報材料裡的照片。（取材自大風新聞）
周蕊提出舉報材料裡的照片。（取材自大風新聞）

女子周蕊（化名）2020年底成為河北石家莊某縣郭姓副縣長的情婦，在周女染上性病及患上抑鬱症後就若即若離甚至毆打她，周女為此自殺6次。直到發現郭某串通妻子想把她氣走，才舉報郭某。她感嘆自己的經歷像一段瓊瑤劇，只希望郭某受懲。據悉郭某已停職接受調查。

大風新聞報導，回憶起這段感情，周蕊說，「挺可笑的，我以為他對我是真心的，所以我心甘情願做他的情婦，連兩人開房的錢幾乎都是我出，結果他卻騙了我的感情」。

周蕊是河北石家莊人，與石家莊市某政府單位任職的郭某相識。她離異後，郭某主動聯繫她，表示自己是石家莊某縣的副縣長，與妻子感情不和，長期分居，是合作式婚姻，兩人無夫妻生活。

周蕊說，「見面當晚，郭某將我帶至縣政府宿舍內發生關係」，兩人確認了情侶關係。郭某告訴周蕊，自己只愛她，因其妻子家的關係網很龐大，離婚會影響他的前程，所以沒辦法離婚。

周蕊說，交往期間，因郭某自稱孩子上大學，家中妻子管錢，且工資低，故兩人的開銷大多是她承擔，「他沒給過我錢，兩人主要是開房、吃飯的花銷，有時還會給他買衣服、筆筒、茶具等」。

來源：YouTube

2021年4月時，周蕊染上性病，後來她無意中發現郭某某給妻子發消息，「晚上把套準備好」，「我意識到他和妻子可能並非『合作式婚姻』，但他卻辯解稱是偶爾一、兩次」。

郭某某逐漸對她越來越不耐煩，「因為爭執，他多次對我毆打」。後來周蕊被診斷「焦慮型抑鬱症」，郭某則常用爭吵再斷聯的方式刺激她，讓她先後自殺了6次。

周蕊與副縣長的聊天紀錄。（取材自大風新聞）
周蕊與副縣長的聊天紀錄。（取材自大風新聞）

2023年6月，郭某某告訴周蕊，妻子懷疑他在外有情婦，「他想讓我刪聊天紀錄，取消抖音關注等」。後來她才知道那是他和妻子商量好要把她氣走。心灰意冷的周蕊決定向石家莊市紀委監委舉報郭某某通姦，並藉職務貪腐。

郭某某拜託她，不要供出兩人的關係，後來郭某甚至表示，願意和她結婚，或給她20萬元補償，但她拒絕了。

周蕊直言自己太傻，甚至有些戀愛腦，但「我的心已經死了。我選擇向紀委舉報他」，「有些可笑，現在回看自己的經歷，就像一段瓊瑤劇」，「希望他受到應有的懲罰」。

目前，郭某已有一周沒有上班，同事表示，「據說最近某次會議後，郭某某已經被停職了。」

副縣長與其他女子的聊天紀錄。（取材自大風新聞）
副縣長與其他女子的聊天紀錄。（取材自大風新聞）

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