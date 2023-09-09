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「無條件配合老師」 四川南充1幼兒園竟要家長集體宣誓

中國新聞組／北京9日電
四川南充一幼兒園讓家長集體宣誓「無條件配合老師」。(取材自上游新聞)
四川南充一幼兒園讓家長集體宣誓「無條件配合老師」。(取材自上游新聞)

近日有網友發布視頻稱，四川南充一間幼兒園竟然在新學期家長會上，要求家長宣誓：「無條件配合老師」，視頻一上網立刻引發熱議，目前園方已將視頻刪除。

上游新聞報導，從視頻可以看到，四川南充的「高坪實驗幼兒園」新學期家長會現場，台上有人領誓：「我將無條件地配合老師。」台下不少人舉起右手，跟著宣誓說：「我將無條件地配合老師。」

影片在網上立刻掀起輿論的抵制，有人說，幼兒園的舉動主打一個「培養奴才」的策略，連家長也被要求宣誓，「幼兒園這是把大家都當奴才？」幼兒園得知引起反彈後，迅速刪除了原視頻。他們的解釋是，宣誓內容沒有好好顧及家長的感受，以後不會這樣。

來源：YouTube

據報導，該幼兒園的工作人員稱，類似的宣誓活動很多幼兒園都會舉行，目的是讓家長配合老師一起努力照顧、培養、教育好孩子，「初衷是好的」。他還說，當天宣誓環節大約一分鐘左右，網路上的視頻為摘取的片段，為宣誓環節中的內容，掐頭去尾、斷章取義，造成大家的誤解。但園方也因沒有站在家長的角度考慮，表示後續將注意措辭，相關的宣誓詞不再使用。

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