山東女做髮型被拒 撂同僚查帳 稅務局果真上門 事件爆發被記大過

女子亮出證件。（取材自九派新聞）

山東臨沂郯城縣農業農村局王姓女公務員，不滿理髮店說她頭髮太乾，不能做「蛋白矯正」，當場亮證撂狠話「叫我們大隊來查你店」，次日果真有稅務局人員來查帳。店主不滿被威脅，曝光王女發飆視頻，引來網民撻伐「好大的官威」，官方介入調查後，指涉事女是在編執法人員，已被記大過。

涉事女子穿著便裝登門道歉，並詢問是否能刪掉影片。（取材自九派新聞）

綜合媒體報導，被威脅的理髮店徐先生表示，8月30日上午9點40分左右，一名女子進店洗完頭後，造型師評估表示頭髮太乾了，無法做她想要的「蛋白矯正」。女子隨即生氣道：「你做不做，做不做，這不能做嗎？你隨便，我今天要做。」她還拿兩次拿出手機亮「制服照」，並撂下狠話「看著哈，等著我換衣服，我一定會叫上我們大隊的人來」。

來源：YouTube

報導說，徐先生不明白該女為什麼這麼生氣，「我一分錢都沒收，洗頭也是免費給她洗的。」當時還以為對方只是說說狠話，嚇唬人。誰知事發次日就有2名稅務局人員登門查稅，指有人舉報他的店偷稅漏稅，要查賬。

在發現他們店是今年5月1日開業的新店，還沒到稅務申報期，且是季度營業額沒到30萬元的個體戶，不存在偷稅漏稅後，稅務局工作人員讓徐先生去稅務大廳報備一下，「我們再答覆舉報的人，看他滿不滿意」。

稅務局9月2日給徐先生回覆稱，舉報人不滿意，要查他們開業到現在的每一筆賬、每天的營業額。徐先生說，因此他才上傳了監控影片，「我本來不想惹事情的」。

報導指出，視頻發出後，9月6日該名女子的兩名同事來店裡致歉，但不願透露該女子工作單位。9月7日晚，涉事女子穿著便裝登門道歉，並詢問是否能刪掉影片。但徐先生表示，他不接受道歉。「她來道歉姓什麼也不說，哪個部門的也不說，我什麼都不知道，不能接受這種道歉。」

8日中午，郯城縣委宣傳部、農業局、稅務局工作人員來到店裡，告知徐先生處理結果。他們說，涉事女子是農業局的，農業局來的人說是她的領導，會給她記大過處分，並且今年一年不能參與評獎評優，「獎金什麼的都沒有」。郯城縣也責令作出深刻檢討並通報批評。

針對此事，多數網民認為該女子被記大過的處分「過輕」，「農業局的也能搜刮民脂民膏啊，難怪這麼多人考公」、「一個頭髮至於亮明您高貴的身分嗎？不值當呀」。