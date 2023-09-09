中國歌劇演員王芳在俄占領區唱「喀秋莎」 烏克蘭氣炸、要求解釋

中國歌劇演員王芳在烏克蘭馬里烏波爾劇院高唱蘇聯軍旅名曲「喀秋莎」。（取材自臉書）

中國歌劇演員王芳在烏克蘭 東南部港市馬里烏波爾（Mariupol）劇院高唱蘇聯軍旅名曲「喀秋莎」，影片在社群媒體X（原名推特）流出，在烏克蘭引發了憤怒，因為這所劇院的地點正是被俄羅斯 占領的馬里烏波爾。烏克蘭外交部希望中方提出解釋。

綜合媒體報導，據稱，王芳是由頓涅茨克人民共和國組織的中國博客作者訪問代表團的一員，包括中國記者、部落客等組成的代表團抵達俄羅斯在烏克蘭的占領區。中國天津市河西區政協常委、十四屆全國政協委員周小平的妻子王芳也是團員之一，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在社媒X貼出一段影片，王芳站在被炸毀的馬里烏波爾劇院廢墟上高唱二戰時期的歌曲「喀秋莎」，引發議論。

據報導，中國外交部宣布，將禁止中國「遊客」進入烏克蘭。烏克蘭外交部尼古連科（Oleg Nikolenko）在臉書上發帖稱，這位歌手演唱這首俄羅斯戰歌是「徹底的道德淪喪」。他補充說：「烏克蘭尊重中國的領土完整，希望中方解釋中國公民在頓內茨克州馬里烏波爾逗留的目的，以及他們進入臨時占領的烏克蘭城市的途徑。

目前尚不清楚還有哪些有影響力的中國人士應邀參觀了俄羅斯占領的烏克蘭東部地區。但該組織還訪問了克里米亞 。俄羅斯支持的克里米亞領導人阿克肖諾夫稱，他們是來訪的中國商人和女性，希望為音樂學校和其他聯合項目組織文化交流。

2022年3月16日，俄軍轟炸頓內茨克州學院戲劇院造成大量無辜烏克蘭人死亡，原估300人死亡，但調查發現，實際死亡人數近600人。