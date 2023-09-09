長白山天池也有海怪？工作人員回應「大型貓科動物都會游泳」

網友稱在長白山天池拍到「神祕生物」，「留下很長的水波紋」。（視頻截圖）

繼有網友稱在天山天池目擊到神祕「銀色水怪」之後，長白山的天池也傳出有人拍到「神祕生物」。拍攝者稱，「牠只露出了頭部」，和天山天池的疑似「水怪」一樣，也留下「很長的水波紋」。對此，景區在場工作人員說，「在這工作很多年了都沒見過」，暫時無法確認物種，並指「大型貓科動物都會游泳」。

綜合香港 01、環球tech報導，中國不少湖泊都流傳著有關「水怪」的故事，此前就有網友稱在天山天池目擊到了一條長約15公尺神祕的疑似「銀色水怪」，景區工作人員當時表示由於拍攝的視頻不夠清晰，無法準確判斷這一不明物體究竟是什麼。

而近日，又有人稱在位於吉林延邊的長白山天池也拍到「神祕生物」游動，並拍攝視頻上傳至網路。

據視頻顯示，該「神祕生物」游動時只露出頭部；目擊者稱「游過之處留下很長的波紋」。但從視頻來看，當時天池水面平靜無波。

網友稱在長白山天池拍到「神祕生物」，「牠只露出了頭部」。（視頻截圖）

目擊者詢問在場工作人員「神祕生物」是何物種時，工作人員表示，「在這工作很多年了都沒見過」，並指暫時無法確認，「大型貓科動物都會游泳」。

據百度 百科，長白山天池有「水怪」傳說，最早出現在1980年的10月9號的「光明日報」，刊登了一篇題為「天池怪獸目擊記」的文章，作者稱在1980年8月21號的早上4點多在長白山天池水面上看到一個「體大如牛、頭大如盆，且游動極快，身後還拖著一條長長的喇叭形划水線」的物體。

長白山天池美景。（取材自吉林省長白山保護開發區管理委員會官網）

此報導一出，讓人百思不得其解。長白山的天池是一個火山口湖，山高水冷，營養含量低，在天池裡面基本上不會有生物，天池有「怪獸」的傳聞也流傳到當今。中央電視台10套「走進科學」已播出關於天池水怪解密之旅。此後，2002年、2005年、2013年都有人宣稱看到「神祕生物」、「巨型怪物」、「水怪」、「怪獸」等不明巨型物在天池游動。