公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外爆光 網狂讚：真的美

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

廣東一名男子日前開車帶情婦出遊，半路上被父母和妻子、孩子全家出動攔路抓姦，男子為保護車上的小三，一度開車朝擋在車前的父母衝過去，父母差點被撞到。事件引來路人圍觀，有路人拍下現場視頻上傳網路，眾網友卻歪樓，直呼嚇到不敢下車的小三「氣質真仙」，「真的美」。

綜合51吃瓜網等報導，廣東一名男子日前開車帶小三出門遊玩，但開車到半路，卻被男子的父母當街攔車，男子的妻子也抱著兩人的孩子出現在現場，全家出動抓姦，還打破男子車上的擋風玻璃，父母則是擋在車前不走，要男子和小三下車。

小三看似受到驚嚇。（取材自51吃瓜網）

視頻中，這名男子看來相當火大，和父母當街吵了起來，並要站在車前擋路的父母讓開， 但其父母就是不讓，雙方一度僵持。男子最後發動車子要帶小三強行離開，但其父母依然擋在車前，男子氣得直接衝過去，他的父母差點被撞倒。而抱著孩子就站在旁邊的男子妻子，全程目睹了丈夫為保護小三連父母安危都不顧了的狠心過程。

疑似男子的妻子和年幼的孩子。（取材自51吃瓜網）

據視頻，事件引來大批路人圍觀，許多人拿出手機拍視現場衝突情況，警方後來也到場了解，但視頻未提及警方是如何處理此事。

有路人將現場視頻放上網路，但在留言區可見，許多網友們對男子與父母的對峙似乎沒有太大興趣，而是都在討論鏡頭掃到坐在車裡的小三模貌。網友們稱讚這個小三嚇到不敢下車的模樣「楚楚可憐」，「真的美」，「難怪男子拚了父母的命也要保她」；也有網友為她不值：「長這麼漂亮不懂為何要搞上人夫」，有人也要她別裝可憐，「敢吃就得面對下場」，並要元配趕快離婚，「這樣一鬧，他的心就更不會在妳身上了」。