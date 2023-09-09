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重慶國企董事長被舉報貪腐 竟「扎小人」報復

中國新聞組／北京9日電
國企幹部楊春曉因貪腐落馬，得知遭檢舉後竟找人「扎小人」作法詛咒舉報者。（取材自中國新聞網）
國企幹部楊春曉因貪腐落馬，得知遭檢舉後竟找人「扎小人」作法詛咒舉報者。（取材自中國新聞網）

重慶一名國企幹部去年因貪腐落馬被查，得知遭檢舉貪腐後，竟一度找人「扎小人」作法，想詛咒舉報者，最後仍鋃鐺入獄。

中國新聞網報導，重慶市華茂投資有限責任公司前董事長楊春曉，2022年4月因涉貪腐被查，同年9月被「雙開」。楊春曉在擔任國企「一把手」幹部前，曾任重慶市酉陽土家族苗族自治縣丁市區工委副書記、酉陽縣銅鼓鄉黨委副書記、酉陽縣人民檢察院偵查監督科科長、酉陽縣城鄉建設委員會黨組副書記等職位。

近日詳細調查內容曝光。根據6日出版的中國紀檢監察報，楊春曉2014年11月調任重慶市華茂投資有限責任公司黨支部書記、董事長，開始與社會人員、工程老闆稱兄道弟，朋友圈裡的人都稱呼他為「老大」。隨著華茂公司日益壯大，楊春曉經手的工程項目愈來愈多，手中的權力也隨之增大，當地甚至流傳出「進楊春曉家門，需要20萬元敲門磚」的「潛規則」。

楊春曉於2016年至2022年4月，違規幫助自己的發小陳某在華茂公司及其子公司承建工程項目100餘個，項目合同資金共計5億餘元，期間收受陳某4000餘萬元財物。

根據調查報告，楊春曉還曾透過明示、暗示向陳某討要奢侈品，陳某前後送了楊春曉多輛名車、多隻名表和房子，但為了掩人耳目，房子與車子都登記在陳某名下，楊春曉再以租借的名義拿來使用。

報導說，楊春曉2022年初得知自己被人舉報，於是找了「高人」用「扎小人、詛咒」等方式，企圖報復舉報者。

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