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女子從香港入境深圳 胸口藏16隻活蜥蜴 網友驚呼好恐怖

中國新聞組／北京9日電
女子經福田口岸過關時，將16隻蜥蜴藏匿在胸部。（取材自快科技／深圳海關發布）
女子經福田口岸過關時，將16隻蜥蜴藏匿在胸部。（取材自快科技／深圳海關發布）

一名女子近日在福田口岸從香港入境深圳時，因形跡可疑被攔查，深圳海關所屬皇崗海關對其搜身時，發現女子胸前竟藏了16隻活體蜥蜴；目前這些蜥蜴已交由相關部門處理。

女子胸口藏16隻活蜥蜴入境。(取材自微信)
女子胸口藏16隻活蜥蜴入境。(取材自微信)

快科技報導，皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境渠道，發現有一名女性旅客神態異常、衣著臃腫，立刻將她攔截檢查，並從其胸部位置查獲五個白色束口袋，袋子裡面竟然裝有16隻活體蜥蜴。

這16條蜥蜴呈黑灰色，大小不一、長度各異，關員把所有蜥蜴放在一個塑膠箱裡，蜥蜴們互相堆疊、密密麻麻，經專業機構鑑定，為印尼斑帆蜥。

來源：YouTube

有網友表示：「好恐怖，為什麼老有人帶活體入境，是想破壞國內生態平衡嗎？」其他網友則回應稱，「賣啊，國內這個很有市場」，「有的人就喜歡養這些東西，滿足獵奇心理」。

據報導，專家介紹，野生動物身上的病毒、細菌、真菌病原微生物，在接觸的環節會存在風險，把病原微生物引入人的身體，進一步變異的話，可能就會危及人類健康。還有一些被棄養的「異寵」在環境中會大量繁殖，如果沒有天敵，那就有可能會對原先的整個物種，或生態安全帶來影響。

香港 印尼

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