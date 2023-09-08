長沙9歲女被男師拿尺打碎頭骨 家長淚控：腦漿都流出來

被打傷的女學生仍未脫離危險期。（取材自九派新聞）

湖南長沙博才梅溪湖小學一名9歲劉姓女學生家長指控，該校男老師宋某明用鋼化玻璃材質三角尺擊打女兒頭部，致三角板嵌入孩子頭部，尺子殘渣都在腦袋裡，「腦漿都流出來了」，學校第一時間卻是帶女兒到醫務室包紮甚至想偷偷縫合，且事發2小時才通知家長，家長最後帶女兒到大醫院進行5小時開顱手術，痛斥校方和老師殘忍。目前，涉事教師已被通報刑拘。

綜合中國新聞周刊、九派新聞報導，6日下午4時，教師打傷學生曝光，是因其他學生在社交媒體中對校方後續處理表達強烈不滿，網傳家長在兩個小時後才接到校方通知，校方在得知學生的情況後甚至建議醫院直接縫合傷口，還一度稱「事情不像家長傳的那樣。 」

據報導，被打傷女學生的家屬指稱，宋某明在課堂上用鋼化玻璃材質的三角板擊中孩子頭部後，三角板嵌入孩子某某頭部後頭中很深。在後續就醫中發現，三角板的部分碎片留在了孩子的顱內，後經手術全部切除。孩子一度處於昏迷狀態，昨天已醒來，能根據醫師提示回應。

而令女學生家長震驚的是，6日當天下午事發後，學校先把學生帶至醫務室緊急包紮，但因有腦漿流出，學校將學生送往附近一個普通醫院，該醫院建議傷口縫合。直到院方要求縫合需家屬簽字時，校方才聯繫受傷學生家長。在家長強烈堅持下，將學生轉至中南大學湘雅二醫院進行CT診斷後動手術。

被男教師打傷頭骨的女學生做完開顱手術。（取材自九派新聞）

家屬指控，他們不能理解為何學校稱事發當天的監控錄像無法調取。「孩子到底是受到怎樣的擊打？是意外還是主觀故意？通知家屬前的兩個小時學校在做什麼？為何不與家屬溝通？」

博才梅溪湖小學師德師風監督相關負責人表示，校方對所發生的事感到「意外」，平時巡查涉事老師宋某明上課均正常，事發時宋某明在維持課堂秩序，受害孩子為四年級學生，三角板是四年級數學老師所使用的。

男教師涉嫌用來打傷女學生的三角尺殘留物。（取材自微博）

據一份疑似收治受傷學生的中南大學湘雅二醫院手術紀錄顯示，9歲受傷學生劉某某，顱骨、前額葉腦挫傷伴血腫，且顱內內存在異物，手術過程中，醫生發現顱骨縱行規則缺損，長約4cm，寬度2mm，於9月7日2時9分成功完成手術。

長沙市岳麓區教育局 7日下午發布通告表示，初步調查，博才梅溪湖小學四年級教師宋某明在組織課後服務時致該學生額部受傷，受傷學生及時送醫。該局已對校黨總支書記和涉事教師宋某明作出停職處理。長沙市岳麓公安分局後來發布警情稱，涉事教師已被通報刑拘。

涉事男教師上課照片。（取材自澎湃新聞）

據報導，40歲的宋某明是信息技術老師，2018年調入，平時教授電腦繪畫等科學課程，曾獲岳麓區2022年綜合實踐活動課堂教學競賽三等獎。該校公眾號推文曾評價宋某明是「特別好學的青年教師」。但知情者透露，宋某明原在湖南長沙博才西湖小學任教語文教師兼任班主任，因學生成績不理想遭家長投訴後，才經統一考試調入博才梅溪湖小學。