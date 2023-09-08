洛陽大學生砍死室友後跳樓亡 被害者家屬奔千里求真相

網傳事發現場的照片。（視頻截圖）

網傳洛陽理工學院發生命案，疑因宿舍同寢室兩名室友發生衝突，其中一名紀姓學生拿刀將雷姓室友砍死後跳樓身亡，另兩名學生阻止時受傷。警方昨天證實案情。雷姓學生的表姐說，雷男是家中獨子，因準備考研，暑假都沒有回家看六旬父母，「他（雷某）的心臟跟肺部，還有身上還有多處小的刀傷。」她難以置信，打不還口罵不還手的表弟竟會命喪室友刀下。

海報新聞報導，據網傳照片顯示，窗台上擺放著一把刀和一副眼鏡，旁邊血跡斑斑，宿舍走道也可見不少血跡。另據網傳視頻，有人躺在擔架上被推走，景象駭人。網傳信息並指「一個學生把另外三個學生給殺害了，這個學生自己也沒活，宿舍阿姨讓他們晚上把宿舍門鎖好」。

洛陽市公安局洛龍分局昨天證實稱，事發於9月4日下午，該校學生紀某作案後跳樓自殺，紀某和受害人雷某經搶救無效死亡，另有兩名學生在阻止犯罪過程中受傷，傷情穩定。

死者雷姓學生的表姐表示，雷男是福建南平市人，9月4日事發後，學校通知他們家屬「小孩已經不在了。」他們在第二天趕到學校，但截至9月7日，學校或其他部門並沒有告訴他們事發原因及經過，「我們現在知道的，幾乎等於零。」

網傳事發現場血跡斑斑的照片。（視頻截圖）

雷某表姐說，雷某是家中獨子，父母都已經60多歲，今年讀大四，正準備考研，為此今年暑假都沒有回家。「他是一個很溫順的小孩，學業很好，正準備考研，所以今年暑假就沒回家，在學校複習。」

雷某表姐還稱，行兇者紀某和雷某是同宿舍的同學，事發時剛開學；「同宿舍那麼多年，放假回去之後就發生這個事情，我們誰也都不知道（原因）。按理來說，平常關係是很好的。」並不知道雷某和紀某平時是否有矛盾。「我們想要一個真相，他（雷某）現在還在停屍間。」

網傳宿舍走道留有血跡照片。（視頻截圖）

「我們現在有將近20個家人都在洛陽等信兒，都是從福建趕過來的，1000多公里路，坐飛機的、坐火車的、坐汽車的、開車的。」雷某表哥說，他印象中的表弟，性格比較內向懦弱，「屬於打不還口罵不還手的人，有委屈只會哭，也不會跟人家吵架，更不會動手。」

洛陽市公安局洛龍分局通報稱，案件正在進一步偵辦中。警方和校方都尚未公布事發原因。