羊肉捲含鴨肉成分 知名品牌巴奴認了：將賠顧客835萬元

有博主舉報超島自選火鍋北京合生匯店的羊肉捲被檢測出鴨肉成分。（取材自中國新聞周刊）

知名餐飲品牌巴奴子品牌「超島」日前被一名博主爆料，稱其合生匯門店所售羊肉捲經檢驗含鴨肉成分。巴奴昨（7日）對此發布公告稱，經主動送檢確認羊肉捲含鴨肉；除要求超島門店全部停業整改，並將賠付曾在該店消費該產品的顧客，總額約835.4萬元（人民幣，下同），平均每桌可領現金1000元。大規模的賠付行動讓網友們直呼「太牛了」。

據央廣網報導，一名博主日前發布視頻稱，在「超島自選火鍋」北京 合生匯店購買4盒單價16元的高鈣羊肉捲（100g）檢測 出鴨成分；涉事門店明確公示，超島主要食品原材料由巴奴中央廚房——北京行運無限大餐飲有限公司統一配送。不過，超島表示該款羊肉菜品是獨立採購，由鄭州 森昂商貿有限公司供應，廠商為哈爾濱市雙城區朝陽鄉九洲源食品加工廠。

巴奴毛肚火鍋。示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

超島是巴奴子品牌，由巴奴毛肚火鍋創始人杜中兵之子杜夯創立。巴奴6日發布聲明，承認巴奴集團對超島的監管出現一些問題。巴奴7日再發公告稱，經要求超島團隊主動送檢，結果顯示羊肉捲確實含鴨肉成分。

每日經濟新聞報導，最新公告指出，巴奴已要求超島門店全部停業整改，取消獨立採購權，賠付在合生匯店消費過該產品的顧客，賠付範圍自2023年1月15日超島合生匯店開業起銷售的13451份羊肉，涉及共8354桌。8日起，凡消費過該產品的顧客可憑支付紀錄到該店領取賠償現金1000元。

天眼查App顯示，杜夯共擔任20家企業法定代表人。憑藉巴奴的背景加持，品牌已在北京開出「超島串串火鍋」、「超島自選火鍋」兩個品類四家門店。超島採用自選模式，窄門餐眼數據顯示，超島人均價格為101元，不及巴奴140元均價，但也直逼海底撈人均103元價格。

巴奴發布最新公告內容。（取材自每日經濟新聞）

對於巴奴的最新公告，網友們一改過去對於出包餐飲幾乎一面倒開罵，增加許多肯定或勉勵的留言：「確實該賠，不過能做到立正挨打的不多」，「希望可以好好整改吧！知錯就改就好了」，「這個賠付的確實是很讓我佩服了啊家人們」，「巴奴承認錯誤還是挺快的，抓緊時間整頓和整改吧」，「能夠及時的承認錯誤並及時解決真的是太牛了」。