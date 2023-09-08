我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只封殺iPhone 中國再禁蘋果2產品帶入工作場所

11萬移民湧入… 亞當斯：無證客危機 將摧毀紐約市

羊肉捲含鴨肉成分 知名品牌巴奴認了：將賠顧客835萬元

中國新聞組／北京8日電
有博主舉報超島自選火鍋北京合生匯店的羊肉捲被檢測出鴨肉成分。（取材自中國新聞周刊）
有博主舉報超島自選火鍋北京合生匯店的羊肉捲被檢測出鴨肉成分。（取材自中國新聞周刊）

知名餐飲品牌巴奴子品牌「超島」日前被一名博主爆料，稱其合生匯門店所售羊肉捲經檢驗含鴨肉成分。巴奴昨（7日）對此發布公告稱，經主動送檢確認羊肉捲含鴨肉；除要求超島門店全部停業整改，並將賠付曾在該店消費該產品的顧客，總額約835.4萬元（人民幣，下同），平均每桌可領現金1000元。大規模的賠付行動讓網友們直呼「太牛了」。

據央廣網報導，一名博主日前發布視頻稱，在「超島自選火鍋」北京合生匯店購買4盒單價16元的高鈣羊肉捲（100g）檢測出鴨成分；涉事門店明確公示，超島主要食品原材料由巴奴中央廚房——北京行運無限大餐飲有限公司統一配送。不過，超島表示該款羊肉菜品是獨立採購，由鄭州森昂商貿有限公司供應，廠商為哈爾濱市雙城區朝陽鄉九洲源食品加工廠。

巴奴毛肚火鍋。示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
巴奴毛肚火鍋。示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

超島是巴奴子品牌，由巴奴毛肚火鍋創始人杜中兵之子杜夯創立。巴奴6日發布聲明，承認巴奴集團對超島的監管出現一些問題。巴奴7日再發公告稱，經要求超島團隊主動送檢，結果顯示羊肉捲確實含鴨肉成分。

每日經濟新聞報導，最新公告指出，巴奴已要求超島門店全部停業整改，取消獨立採購權，賠付在合生匯店消費過該產品的顧客，賠付範圍自2023年1月15日超島合生匯店開業起銷售的13451份羊肉，涉及共8354桌。8日起，凡消費過該產品的顧客可憑支付紀錄到該店領取賠償現金1000元。

天眼查App顯示，杜夯共擔任20家企業法定代表人。憑藉巴奴的背景加持，品牌已在北京開出「超島串串火鍋」、「超島自選火鍋」兩個品類四家門店。超島採用自選模式，窄門餐眼數據顯示，超島人均價格為101元，不及巴奴140元均價，但也直逼海底撈人均103元價格。 

巴奴發布最新公告內容。（取材自每日經濟新聞）
巴奴發布最新公告內容。（取材自每日經濟新聞）

對於巴奴的最新公告，網友們一改過去對於出包餐飲幾乎一面倒開罵，增加許多肯定或勉勵的留言：「確實該賠，不過能做到立正挨打的不多」，「希望可以好好整改吧！知錯就改就好了」，「這個賠付的確實是很讓我佩服了啊家人們」，「巴奴承認錯誤還是挺快的，抓緊時間整頓和整改吧」，「能夠及時的承認錯誤並及時解決真的是太牛了」。

北京 檢測 鄭州

上一則

異想天開 幫酒駕妻脫罪 粵男潛醫院注水稀釋血樣

下一則

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

延伸閱讀

不單清潔玻璃 Windex還可做這五件事

不單清潔玻璃 Windex還可做這五件事
北京不甩日本：將釣魚島標為中國領土「理所當然」

北京不甩日本：將釣魚島標為中國領土「理所當然」
康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症的輔助效益

康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症的輔助效益
恐有嚴重副作用 液體OK繃含「樟腦」食藥署示警「這群人」勿用

恐有嚴重副作用 液體OK繃含「樟腦」食藥署示警「這群人」勿用

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅