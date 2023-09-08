異想天開 幫酒駕妻脫罪 粵男潛醫院注水稀釋血樣

為了幫酒駕妻脫罪，廣東一名人夫竟然半夜潛入醫院稀釋妻子的血液樣本。(取材自南方都市報)

廣東東莞一名人夫「護妻心切」，為了幫酒駕的妻子脫罪，竟然異想天開半夜潛入醫院檢驗室，將妻子的血液樣本「注水稀釋」，詭計被識破後已遭刑事拘留，不但妻子照樣挨罰，自己也得去吃牢飯。

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南方都市報報導，東莞交警萬江大隊日前在莞穗路攔查，深夜遇到酒駕的黃姓女子，對她進行酒精測試，顯示結果為162mg/100ml，隨後又將黃女送到醫院做抽血檢測 ，然而隔天上午拿到的血液檢驗報告，乙醇含量卻突然變成0，引發員警懷疑。

警方調查後發現，黃女的丈夫朱姓男子涉嫌重大，疑「注水稀釋」送檢血液。

從監視器畫面發現，朱男在凌晨4點多到醫院徘徊，並且身上穿的是醫生的白袍，一直到5點多偷偷潛入鑑定中心檢驗室，在妻子的血液樣本中「加水」，這才造成檢測結果不實；事後朱男坦承犯案。

從事血液檢測的人士表示，酒駕的血液樣本「注水稀釋」後顯示乙醇為0，這種情況他們從來沒碰到過，檢測設備上從來沒看到顯示為0，除非樣本根本沒有一丁點酒精。「一種可能是，檢測的並非正常血液樣本，另一種可能是，血液樣本被調包」。