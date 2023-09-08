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傷害民族感情？ 唐裝女公園拍照 被當穿日本和服驅趕

中國新聞組／北京8日電
女子穿唐朝服飾拍照被認作日本服飾遭驅趕？園區回應稱，將盡快核實調查。(取材自瀟湘晨報)
女子穿唐朝服飾拍照被認作日本服飾遭驅趕？園區回應稱，將盡快核實調查。(取材自瀟湘晨報)

湖北省武漢市數名女子日前穿唐朝服飾到公園拍攝，被工作人員認為是穿著日本和服，痛斥「不要把日本人的裝扮帶到這裡」。儘管女事主解釋穿的並非日本服飾，但園方並不理會，前後三度驅趕。視頻曝光後，引發熱議。有網友說，「現在很多人也太敏感了」、「又要愛國又不懂祖國文化」；也有不少網友支持工作人員「愛國心」。園方7日表示，雙方存在誤會，已在處理中。

瀟湘晨報報導，有網友6日發布視頻稱，在武漢盤龍城國家考古遺址公園穿唐裝拍攝，被工作人員認為是日本裝造遭到驅趕。

據視頻顯示，一名白衣工作人員說：「不要把日本人的裝扮帶到這裡。」幾名身穿疑似唐裝漢服的女孩反駁稱：「我們沒有，我們這不是日本的裝扮。」其中一名女子還說：「中國人自己不認得自己的服裝。找個專業的人來看看。」

幾名女事主在網上還原事發經過，表示非常認真地準備了一周「復原初唐群像」的拍攝創作，結果被管理方罵「不要搞這些日本的東西」。在她們解釋並取出手機講解後，該名物業人員離開了。但半小時後，管理人員又帶來兩名女工作人員對她們二次驅趕；在下午5時前第三次驅趕，對方解釋稱，是博物館在挖文物。事主直指，「挖文物你不閉館，太欺負人了」。

有港媒報導，時值「治安管理處罰法」擬添加條款，「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」，可被拘留兼罰款，這次唐服事件引發爭議。有網友支持工作人員「愛國心」，認為就算犯錯也是「一個愛國者所犯的錯誤」。還有一些網友認為「應該驅趕」，因為該公園禁止商業拍攝。

但更多網友留言指斥做法不妥，缺乏文化自信，對本國歷史文化不認識。

正觀新聞報導，盤龍城國家考古遺址公園7日表示，公園並未規定禁止穿日本服裝入內，有可能是雙方存在一些誤會，已針對事件成立小組調查處理。目前辦公室的工作人員已經介入處理。

資深媒體人胡錫進撰文評論稱，社會當下在如何對待日本元素的問題上，搞得有點太緊張了，有人認為日本向中國搞文化滲透，「真是太高看已經連續衰落幾十年的日本了」。胡錫進表示，「我勸那些繼續『恐日』的人們，多一些現代中國人的自信吧。」

女子穿唐朝服飾拍照被認作日本服飾遭驅趕。(取材自瀟湘晨報)
女子穿唐朝服飾拍照被認作日本服飾遭驅趕。(取材自瀟湘晨報)

日本 武漢 博物館

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