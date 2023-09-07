上海「膠水刺客」 補漏施工30分鐘竟索4.8萬

用膠水補漏，施工30分鐘就要價4.8萬。（視頻截圖）

繼「雪糕刺客」之後，上海出現「膠水刺客」，十幾名被害人不僅錢包受損，還遭受精神壓迫。上海潘先生家中漏水請人來修理，對方說可以用膠水補漏，沒想到施工結束後，竟向潘先生請款4萬8000元（人民幣，下同，約6558美元），潘先生拒付，對方作勢打人，逼得潘先生報警處理，最後付2萬7000元。

北京 青年報報導，潘先生看到號稱漏水最快兩小時解決的廣告就去詢問，客服表示，上門不收費，檢測 不收費，讓潘先生放下戒心。

四名工人到了潘先生家裡，檢測漏水後，提出兩個方案：其一，地面重做防水層，工期一周，施工費七、八千元，材料費另算；其二，用注膠補漏，工期兩小時，膠水按用量結算，地面最多換兩塊瓷磚。

潘先生選擇了注膠補漏，但他不知道，這正是對方給他挖好的陷阱。施工半個小時就完成了，對方開出的價格讓潘先生嚇一大跳，高達4萬8000元。

施工人員擺出動手打人的架勢。（視頻截圖）

潘先生表示不會付款，並要投訴施工隊。沒有想到，這夥人竟然在他家大吵大鬧，甚至作勢動手打人。

民警到潘先生家後，四名工人擺出一副受害人的架勢，指責潘先生耍賴不付帳。最後對方主動把價格降到2萬7000元，潘先生為了息事寧人，最終還是支付了相應款項。

警方分析後認為，該夥人涉嫌強迫交易罪，決定立案調查。一查發現，上海全市範圍同時有十多起施工費糾紛報警。