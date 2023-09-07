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東莞活牛2分鐘灌水50升 多賣數千元…5黑心牛販被捕

中國新聞組／廣州7日電
工人拿水管向牛嘴裡注水。（取材自南方+）
工人拿水管向牛嘴裡注水。（取材自南方+）

廣東東莞市厚街鎮七姐妹山上，媒體揭發一處活牛注水窩點，牛販子為牟取暴利，用水管往牛肚子裡灌水，增加重量。經估算，每頭牛的注水量近50升，可增重近百斤。畫面中，牛被灌水時顯得十分痛苦，口吐白沫、全身鼓脹。網友痛批，無良牛販「毫無人性，貪婪又殘忍」。

來源：YouTube

南方+報導，工人將牛拴在鐵架上後，將一根約兩米長的黑色硬管直接插入牛嘴，再接上另一根軟管往裡注水，每頭牛要注水2分鐘左右。場地內濕漉，工人們打著赤膊，只穿一條內褲，挨個給牛注水，動作粗暴、嫻熟。

被注水時，牛會前後踱步掙扎，面相難看，牛嘴不斷有白沫吐出。有的牛不配合、吐出水管，工人會強行把水管塞入牛嘴，繼續灌水作業。當牛離開注水窩點時，體型已發生明顯變化，渾身變得浮腫，肚子被撐得滾圓。

之後，牛送到一家正規屠宰場，有檢疫人員在門口對牛進行取樣。東莞一名活牛養殖業者稱，目前牛肉的市場價格約40元（人民幣，下同）一斤，一頭牛灌進約百斤重的水，屠宰後肉的重量能增加約60斤，注水能使牛販子在每頭牛身上獲得數千元的不法收入。

事情爆出後，獲得東莞市委市政府高度重視，第一時間組織相關部門趕赴山涉事活牛灌水窩點、屠宰場調查，現場活牛尿液抽檢均為陰性（主要檢測「瘦肉精」），目前涉事活牛供應商李某等5名人員現已被公安機關控制，並暫停屠宰場活牛屠宰業務。

檢測

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