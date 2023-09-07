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漢中92歲翁燒秸稈 竟被罰款還要寫檢討示眾

中國新聞組／北京7日電
老人舉著檢討書。（取材自極目新聞）
老人舉著檢討書。（取材自極目新聞）

陝西漢中南鄭區濂水鎮92歲老農日前因焚燒秸稈，被罰款100元（人民幣，下同）並寫檢討書。網民不捨老農拿著檢討書被拍照示眾，感嘆老人還要下地幹農活真不容易，「不能對高齡老人好一點嗎？」對此，官方先回應稱「口頭批評難達效果」，後來則退還罰金、登門致歉。

極目新聞報導，網傳圖片顯示，一名老人手舉一份檢討，上面寫著，「我是XX村二組村民劉某某，現年92歲，沒按上級嚴禁秸稈焚燒的要求，在地裡焚燒秸稈，被區領導發現，經村幹部批評教育，我知道自己的錯誤，願意接受處罰，永不再燒秸稈」。另有信息顯示，劉某某交了100元罰款。

當地村民表示，有關部門對焚燒秸稈的管理非常嚴格，宣傳車輛經常到村裡進行宣教。劉某某年事已高，平時也不怎麼出門或幹農活，不知為何他會被罰款寫檢討。村民看到老人手持檢討書的圖片，都在議論此事，認為寫檢討不合適。

村主任表示，考慮到老人年齡大了，象徵性地罰了100元，目的是說服教育。濂水鎮政府稱，處罰是按照南鄭區的文件要求執行的，將把此事向區裡匯報。

南鄭區秸稈禁燒辦表示，查處的焚燒秸稈案例中老年人占70%左右，鎮村幹部的口頭批評教育不一定能達到警示教育的效果，除了罰款，寫檢討也是警示教育的一種手段。工作人員表示，焚燒秸稈處罰的主體責任在鎮政府，而區上則主要負責督查考核，關於「92歲老人因燒秸稈被罰款寫檢討」一事，目前禁燒辦尚未收到鎮上具體的調查報告，因此仍在進一步了解中。

此事在網上引發熱議，有網友說，「應該退還罰金，100元對老人來說已經很多了」、「燒了一輩子，沒想到92歲違法了」、「農民燒秸稈是增加土地的肥力，這不違法吧，過去就叫刀耕火種呀」、「92歲還沒退休的老農民，你們於心何忍？」

事件發酵後，當地鎮黨委、政府高度重視，對村委會執法主體不當予以糾正，機關人員登門致歉，並退還100元罰金。

一名農民在吉林省吉林市境內的沈長公路旁焚燒玉米秸稈。示意圖。（新華社）
一名農民在吉林省吉林市境內的沈長公路旁焚燒玉米秸稈。示意圖。（新華社）

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