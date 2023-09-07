「咱是老鄉」杭州消防員深夜通話100分鐘 救回19歲小伙

指揮中心值班的消防通訊員不斷與想要跳河的小伙傳短訊溝通。（取材自杭州日报）

杭州臨平區消防救援大隊指揮中心日前接起一通報警電話，是一名小伙打來。他說，自己要跳河，希望消防員幫忙通知他爸爸。好在有名值班消防員聽出口音，說「我們是老鄉」並將電話接了過去，用方言與小伙通話了100分鐘。最終民警和消防員在河邊成功找到了男孩，並領著他安全回到派出所。

潮新聞報導，報警電話響起時，電話那頭是一個年輕小伙的聲音，他說，「我在這裡沒什麼認識的人，想請你們告訴我爸爸，來這裡帶我回家」。接警員嚇了一挑，趕緊問，「你在哪兒？」小伙語氣帶著哭腔稱「我在橋邊……」。

據報導，電話裡接警員一直在勸小伙，「你聽我們說，千萬不要做傻事。」與此同時，接警員聯動通知了公安，並在溝通中大概知道了小伙的位置。「他的普通話口音跟我很像，應該是老鄉吧。」值班的消防通訊員黃彥祥接過電話，小聲地對接警員說：「我來試試」。「兄弟，我家是昆明的，你也是雲南的？我就聽著感覺像。你有什麽事，可以和我聊聊的。」黃彥祥對小伙說。

聽到家鄉口音，電話那頭的男孩似乎放鬆了不少。他和黃彥祥聊了幾句，提到自己和女友分手，又和家人吵架了。「我爸爸不理解我，我媽媽在我很小的時候就沒了。」小伙哭著說，覺得沒人理解他，也沒人傾訴心中的苦悶。說著說著，小伙激動了起來，甚至掛了電話。黃彥祥不停地回撥電話，都被掛斷了。

黃彥祥不斷地給小伙發短信，小伙說，自己沒有活下去的信心了。「你19，我20，沒必要為這事兒想不開，還有大把時間。」也許得知了黃彥祥既是老鄉，又是同齡人，小伙的心軟下來了，也接了電話。

這次，小伙與黃彥祥通話了快1小時。「我們聊了很多，他向我傾訴了很多。」電話裡，黃彥祥用方言跟小伙聊天。「我跟他說，我們都是在外工作，一定要有一顆強大的內心，遇到困難堅持一下就都挺過去了。男人嘛，沒什麼過不去的」。

因為和家人還存在一些矛盾，小伙自己不好意思溝通。他提出，希望讓黃彥祥及隊員們幫忙與民警溝通，幫他與家人交涉、並陪著他直到派出所。最終，民警和消防員在河邊成功找到了男孩，並領著他安全回到派出所。