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違法蒐個資 知網又被罰5000萬 「誠懇接受 堅決服從」

中國新聞組／北京7日電
中國國家網信辦重罰學術資料庫知網。（取材自微博）
中國國家網信辦重罰學術資料庫知網。（取材自微博）

近幾年陷入輿論漩渦的中國最大學術期刊數據庫--中國知網（CNKI），6日遭中國國家網信辦公告，因違反必要原則收集個人訊息、未經同意收集個人訊息等違法行為，被處人民幣5000萬元罰款（約684萬美元）。知網發布聲明表示，「對此，我們誠懇接受，堅決服從」。有分析稱，中共當局對知網的不斷打壓是意圖控制信息。

知網聲明指出，自2022年6月23日中國國家網信辦對知網展開網路安全審查以來，知網全力配合，堅持安全與發展並重，全面開展整改工作，進一步加強了網路安全、數據安全、個人訊息保護等各項建設。

聲明稱，感謝主管部門的檢查和指導，感謝社會公眾的批評和監督。今後將繼續夯實個人訊息保護、數據安全和網路安全管控體系，堅守服務科技創新、促進學術傳播、承擔社會責任的發展定位，努力為社會提供更加安全、合規的服務，以實際行動切實維護國家網路數據安全。

知網有中國最大學術資料庫之稱，但今年3月時曾因當局收緊數據監管，通知海外用戶限縮其使用權。

據中國國家網信辦6日通報，經查實，知網（CNKI）主要運營主體為同方知網（北京）技術有限公司、同方知網數字出版技術股份有限公司、「中國學術期刊（光盤版）」電子雜誌社有限公司三家公司，其運營的手機知網、知網閱讀等14款App存在違反必要原則收集個人訊息、未經同意收集個人訊息、未公開或未明示收集使用規則、未提供帳號註銷功能、在用戶註銷帳號後未及時刪除用戶個人訊息等違法行為。

根據網上訊息，近年來，中國知網因為壟斷和高額收費及侵權接連被控告、被處罰。

2021年底，中南財經政法大學趙德馨教授控訴知網在未經本人授權情況下，擅自轉載其100餘篇論文，且從未支付任何稿費，甚至作者下載自己的論文還需要付費。知網後來敗訴，賠償70多萬元。

2021年12月，浙江理工大學法政學院特聘副教授郭兵將中國知網告上法庭，認為其濫用市場支配地位。

2022年12月26日，中共市場監管總局稱知網濫用市場支配地位，對其作出8760萬元處罰。

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