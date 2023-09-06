2老吵占座 「地鐵判官」出掌暴紅 網：幹很多人不敢幹的事

網友將男子的臉做成「包青天」表情包。(取材自微博)

山東青島地鐵 4日發生大爺、大媽因座位爭吵，一名小伙過來關切，聽到大爺說「我占10個你也管不著」後，他突然掌摑大爺，痛罵「占座還有理了」，此舉驚呆車內乘客。事後傳出小伙疑有精神問題，但仍被網友戲稱「地鐵判官」，說他幹了很多人不敢幹的事。但也有人表示「打人終究是不對的」。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中，一名坐在座位上的大媽和一名站著的藍衣大爺疑因座位問題發生爭執，大爺質疑大媽「一個人占兩個座」，後又說「一個人沒有，我占10個你也管不著」。突然，身邊陌生小伙扇了大爺巴掌，他邊後退邊說：「混蛋，占座還有理了」。

九派新聞報導，青島地鐵確實有兩名老年乘客和一名男性乘客發生肢體衝突，並表示青島公安局地鐵分局已經找到打人男子，至於他是否有精神方面疾病不便透露；另外還傳出雙方已經和解。

「地鐵判官」走紅網路後，引發討論，不少網友將影片製做成解說版，也做了小伙的表情包。