中緬聯手 破11詐騙窩點逮269人…7成是中國籍

9月3日，中緬相關地方執法部門開展聯合打擊行動，抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人269名。（取材自央視）

中國人在緬甸 北部屢遭詐騙 綁架，許多民眾對政府缺乏作為感到不滿。中緬3日展開聯合打擊行動，一舉抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人269名，其中，中國籍就有186人。

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中央社引述央視新聞報導，在中國公安部和雲南省公安廳的組織部署下，西雙版納公安機關透過邊境警務執法合作機制，與緬甸相關地方執法部門展開聯合打擊行動，一舉打掉盤踞在緬北的電信網路詐騙窩點11個，抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人269名。

據報導，其中，中國籍186名、緬甸籍66名、越南 籍15名、馬來西亞籍2名，幕後「金主」、組織頭目和骨幹21名，網上在逃人員13名，包括1名潛逃19年的命案在逃人員。目前，中國籍犯罪嫌疑人已移交中方。

報導說，今年以來，緬北涉中國電信網路詐騙犯罪多發高發，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動，嚴重侵害中國民眾財產安全和合法權益，廣大民眾深惡痛絕。

報導指出，近期，中國公安機關偵查梳理出一批緬北涉中違法犯罪線索，相關詐騙窩點主要涉及冒充領導熟人、虛假投資理財、冒充電商物流客服等詐騙犯罪，關聯全國電信網路詐騙案件1100餘起，涉案金額人民幣1.2億元（約1646萬美元）。在掌握事證基礎上，中緬共同打擊前述詐騙窩點。

中國公安部有關負責人表示，當前緬北涉中電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻複雜，公安機關將進一步加大打擊力度。針對民眾報警反映其親屬被困境外情況，公安機關將在充分調查基礎上，加大對外交涉和解救力度。