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為了省路程 山西2民眾挖斷明朝古長城 網怒：戴鐐銬按古工藝復原

記者謝守真／綜合報導
山西「省保」文物明朝「三十二長城」被挖出缺口，相關涉案人員已被當局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。（取材自央視新聞）
山西「省保」文物明朝「三十二長城」被挖出缺口，相關涉案人員已被當局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。（取材自央視新聞）

為了節省路程，山西朔州右玉縣竟有人將當地一段明朝古長城「三十二長城」，直接開腸剖肚給切斷了。

當地這段明長城是進入右玉境內的第三十二個烽火台，較完整保存了當年的邊牆和烽火台，因而被稱為「三十二長城」，屬山西省省級文物。但近期該文物部分牆體卻遭到人嚴重損毀，出現約5米寬的缺口。

來源：YouTube

據右玉縣公安局微信公眾號消息，8月24日16時20分左右，該縣公安局指揮中心接到報警稱，楊千河鄉境內的三十二長城被人挖開一個缺口。隨後，刑偵大隊迅速趕赴現場。

消息指出，經警方現場痕跡勘驗，初步判定古長城是被大型機械開挖而損毀。其後，當局巡線追蹤，在鄰縣和林格爾縣境內發現一台挖掘機及一男一女。而經現場詢問過後，古長城正是被這二人所破壞，民警將二人傳喚回縣公安局作進一步調查。

消息表示，經查證後，犯罪嫌疑人為38歲鄭姓男子和55歲王姓女子。兩位表示，由於為了節省路程，在三十二長城附近施工時，用挖土機將古長城原有口開挖成一個大缺口，便於挖土機從該缺口處通行，因而對明長城的完整性和文物安全造成了嚴重破壞。

另據央視新聞報導，兩名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。據悉，「三十二長城」因雄渾遼闊的古代邊塞風情聞名遐邇，具有重要的保護和研究價值。

消息一出後，在微博上隨即也掀起討論，有網友氣憤地表示，「讓他們戴上鐐銬，按照古代工藝，復原長城。檢驗方式也按照古代的標準」。

還有網友說，「刑事拘留，下一步怎麼判？新版文物保護法盡快推出吧，拖拉一年多了。效率太低」。不過，也有網友認為，對於普通人「土牆真的一點都不像文物」，「誰能看出來這是長城」，顯示當地政府也沒有對長城做好保護。

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