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河南女割雙眼皮卻多了個洞 「閉眼能看外面、颳風就跑風」

中國新聞組／北京5日電
女子割雙眼皮後竟多了個洞，「閉眼能看到外面，颳風眼睛就跑風」。（取材自九派新聞）
女子割雙眼皮後竟多了個洞，「閉眼能看到外面，颳風眼睛就跑風」。（取材自九派新聞）

河南一名女子控訴，日前她到美容機構割雙眼皮，結果沒想到手術後眼皮上竟多了一個「洞」，讓她即使閉上眼睛也能看到外面，事後該美容機構幫女子補縫眼皮，卻都沒有效果，讓她氣得向機構求償5萬元（人民幣，下同，約6924美元）。不過，該美容機構稱是女子自己手術後護理不當造成，當地衛生健康監督所已介入調查。

九派新聞報導，住在河南周口市的季姓女子表示，她日前在當地美容機構花2980元（約412.7美元）修復雙眼皮，拆線一周後竟然發現眼睛上有個洞，讓她「流眼淚時從洞裡流出，閉上眼睛能看到外面，一颳風眼睛就跑風」。

季女表示，發現眼睛上的洞後，就趕緊聯繫美容機構補救，但「連續縫了三次，一點用都沒有」。

涉事美容機構回應稱，眼皮上的洞術後是沒有的，而是當事人護理不當感染後流膿造成的，切眼袋和雙眼皮一共收了2980元，季女說要5萬元去修復就像威脅。

羊城晚報報導，類似的事情並非第一次發生。2018年3月，一名高姓女子在山東青島諾德醫學美容醫院接受了雙眼皮手術，術後5、6天眼皮仍十分腫脹，甚至到十天後拆線，眼睛也沒有完全消腫，術後半年高女就連睡覺都只能眯縫著眼，左眼看東西也變得模糊。

河南 醫學

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