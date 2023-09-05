武漢婦看中醫治癌 服藥2天後猝死 家屬懷疑這個藥材過量

武漢一市民服用中藥兩天後身亡，家屬懷疑藥材使用過量。(視頻截圖)

湖北武漢一名市民投訴，指控葉開泰國 醫堂漢口館中醫診所開給他母親的中藥有問題，導致他母親在服藥兩天後猝逝。根據該市民提供的醫師處分，疑似開了過量的山豆根，導致患者中毒。對此，涉事的診所員工表示，已積極配合相關部門調查，目前還沒有結論，對於案件細節均不回應。

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奔流新聞報導，一名網民日前發文，稱他的母親8月初查出疑似食道疾病，因對西醫手術有顧慮，選擇到設有腫瘤 科、疑難雜症科的葉開泰國醫館治療。8月30日，葉開泰的中醫師開了七劑抗癌與身體調理的中藥，交代七劑中藥一日一劑，一日三次，每次口服180毫升，由葉開泰煎藥。

網民說，拿到藥當天晚間6時左右，母親服用了一袋中藥後，隨即表示胃不舒服，隔天早飯後服第二袋，母親覺得身體無力，午飯後再服第三袋藥，母親開始嘔吐。他說當下立刻聯繫葉開泰國醫館客服反應狀況，但對方稱是藥物的正常反應，建議減量到一日兩袋。9月1日上午8時左右服用第四袋藥，10時許母親說不舒服、雙側肋骨氣疼，「說完一會兒就倒地不醒，我們馬上打120電話，120趕到後搶救無效，我母親死亡」。

網民說，從服用第一袋藥到母親去世，才過了短短40個小時，僅服用了四袋藥。他還控訴，葉開泰國醫館得知消息後，「除了沉默不語，從未主動聯繫我們，也沒表達過慰問之意」。

網民稱，他拿葉開泰國醫館開給他母親的處分諮詢專業人士，對方稱，處分鐘每劑中藥的山豆根含量為10克，而2020版「中國藥典」上註明山豆根的用量為3至6克，「屬於明顯超量使用」。據公開資料，山豆根中含有苦參鹼、金雀花鹼等有毒物質，如果用量過度，則會造成山豆根中毒，患者會出現不同程度的頭痛、頭暈、嘔吐、心悸、胸悶等症狀，嚴重的會面色蒼白、四肢顫抖、血壓 升高，最終造成呼吸急促、四肢抽搐、呼吸衰竭甚至死亡。

對此，葉開泰國醫堂漢口館員工表示，確實有患者在開藥之後死亡，但不知道具體死亡原因，正在配合當地公安和衛健部門調查，目前還沒有調查結果。

報導稱，葉開泰國醫堂創辦於1637年，是湖北省非物質文化遺產，被譽為「初清三傑」、「中國四大藥號」之一，漢口館則於今年3月10日開業。