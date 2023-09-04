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川小伙逃離緬北 遭懸賞10萬捉拿 見到媽噗通跪下

中國新聞組／北京4日電
小李見到母親的那一刻，悲喜交加一下就跪在地上。（取材自紅星新聞）
小李見到母親的那一刻，悲喜交加一下就跪在地上。（取材自紅星新聞）

四川90後小伙小李4年前受邀前往緬甸做小吃生意，進而被同鄉「小明」蠱惑成為緬北詐團成員。想逃出電詐園區的小李，登上警方安排的接應車輛，奔往邊境途中，突從手機上看到懸賞10萬捉拿他的廣告......小李最終獲救，見到母親的那一刻，一下跪在地上，「媽媽，我以為再也見不到你了」。

紅星新聞報導，小李於2020年8月來到佤邦一家公司，所有證件、錢、手機全被搜走，公司另外給他部手機，工作就是從事違法詐騙活動。小明也突然翻臉說，「你已經被我以10萬元（人民幣，下同，約1.38萬美元）賣給了公司。」

報導指出，小李一邊消極怠工，一邊琢磨如何脫身，他曾逃跑但很快被抓回來毒打一頓後在床上躺了半個月。2021年3月，小李沒有創造多少業績，被「公司」以15萬元（約2萬美元）轉賣到第二家公司。同年10月，業績慘澹的小李再次被公司以50萬元（約6.9萬美元）賣到了創贏公司。

小李被犯罪集團「通緝」。（取材自紅星新聞）
小李被犯罪集團「通緝」。（取材自紅星新聞）

「到了創贏公司，噩夢才真正開始。」小李說，他被公司要求簽訂了一份「合同」，還被迫在一張200萬元的欠條上簽字。「電棍、棒球棍、衝鋒槍，幾個打手就在你身邊，稍有不從就是一頓棍棒伺候。」小李回憶，2022年2月一天晚上，一名30多歲的男子逃跑了，被老闆懸賞10萬元抓回來後被毆打，「全身是血，臉腫得像饅頭。」這名男子後來被當地武裝人員當眾人面用亂棒打死。同年9月的一天，小李被打成重傷後臥床不起。

小李被犯罪集團「通緝」。（取材自紅星新聞）
小李被犯罪集團「通緝」。（取材自紅星新聞）

據報導，被困緬甸兩年多，小李無時無刻不想逃跑，但被毒打的次數也愈來愈多。2022年7、8月，小李主動聯繫上宜賓警方。今年5月1日晚他有出逃機會，在1300公里外的四川宜賓警方打點後，約定5月2日凌晨去接他。

報導指出，當他破窗逃脫、百米衝刺上了警方安排的接應車後，此時手機出現一個懸賞10萬元捉拿他的廣告。他下車後跳河拚命游向中國，等他上岸時，看到對岸已有兩輛皮卡車追來。

5月2日凌晨7時左右，小李被公安民警順利押解上警車，死裡逃生的小李雖面臨訴訟，但至少已無生命危險。

緬甸 詐騙

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