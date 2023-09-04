安徽21歲女餵流浪貓 被大媽揪髮、壓地上打 律師有另類看法

小舞被打的瞬間。（取材自上游新聞）

安徽省合肥市經開區某小區日前發生一起糾紛，21歲女子小舞稱，她在小區用貓糧餵流浪貓，遭到同小區的一位大媽阻止；兩人因餵貓問題發生口角，大媽揪著頭髮毆打她，導致她的頭被打出了包，手指甲也受傷出血。事後小舞報警，當地派出所已經受理此案。

上游新聞報導，小舞說：「我不明白她為什麼打我。我剛從外地回來剛三天，發現小區有幾隻流浪貓看起來有點可憐。雖然我自己沒養寵物，但我很愛護小動物，就用貓糧餵牠們。我守在那裡看牠們吃，突然有人扔石子，把貓都嚇跑了。我回頭一看，是附近的大媽扔的。我問她幹嘛朝牠們扔石頭，她回『關你什麼事』，於是我們就發生了口角」。

剛開始兩人只是口舌之爭，後面卻發生了撕打。小舞表示：「大媽突然走近我，我感覺她想打我，就往後退拿出手機錄視頻，沒想到她很快把手機打掉了，然後拽著我頭髮打我，接著又把我壓在地上打，我根本沒有還手的餘地，只能努力掙扎。事後，我撿回手機報警，警察把我們帶到了派出所，大媽說她是因發生口角才打我」。

小舞表示，「我被她壓在身上打。現在還頭暈、胸悶、手指甲疼」。

接獲報案的錦繡派出所，一名辦案民警確認：「是接到了報警，案件仍在調查當中。」至於打人原因以及衝突細節，辦案民警表示「無可奉告」。

報導指出，小舞表示，「事情發生後，大媽沒有道歉，也沒有認錯的態度。聽小區遛狗的業主說這個人平時就討厭貓狗。」

上游新聞試圖聯繫衝突的另一方，但小舞表示自己並沒有對方的聯繫方式，警方也拒絕提供聯繫方式。

重慶市律協刑民交叉專業委員會委員、重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典律師表示：「任何衝突，先動手的一方肯定不對。如果大媽隨意傷害他人身體，按照『治安管理處罰法』可根據情節輕重處以警告、罰款和拘留。不過，目前小舞的傷情非常輕微，公安機關可能會根據實際情況組織調解」。

但張公典同時指出，小舞餵養流浪貓的行為存在一定的法律風險：「根據『民法典』第1245條，飼養的動物造成他人損害，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。小舞雖然不是流浪貓的主人，但她如果長期、固定投餵流浪貓，導致流浪貓產生食物依賴，小舞就可能被認定為流浪貓的實際管理者，一旦發生流浪貓傷人事件，她就會承擔法律責任」。