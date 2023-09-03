擁粉千萬「秀才」涉瞞稅被封號 7旬婦曾為他千里追愛

「秀才」視頻中經常出現的田園風光以及他的招牌笑容。（取材自南方都市報）

被稱為「中老年婦女收割機」的千萬粉絲網紅「秀才」，帳號被封禁，消息衝上熱搜第一。39歲「秀才」徐姓男子因被舉報涉個人所得收入申報違法，正被調查中，可能是他被封號的部分原因。此前，曾有72歲大媽為「秀才」千里追愛，也有粉絲舉報他涉欺詐。有網友調侃，若真違法，「這還好意思叫秀才」。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，「秀才」年齡39歲，是安徽省亳州市蒙城縣人，粉絲數量超1200萬，抖音 相關負責人表示，該帳號違反平台相關規定，已封禁。

據網上數據顯示，秀才的幾乎每個作品，點讚都上萬，尤其是近一兩年的作品，基本上點讚數都在幾十萬；其置頂的3個視頻，點讚數更是在百萬左右，流量「逆天」。

「秀才」在抖音有超過千萬粉絲。（取材自每日經濟新聞）

從視頻內容來看，場景多為鄉村，鏡頭前的「秀才」往往頭髮梳得精緻，穿西裝或襯衫，繫皮帶，鏡頭靠近，隨即微笑、撩頭髮，同時開唱（對口型）：「愛你不是我的錯，是你太美惹的禍」，有人對此調侃：「假裝回頭，發現偷拍，摀嘴笑、撩頭髮，就這幾招，哪個大媽不被拿捏得死死的」、「土味，上頭」。

在「秀才」帳號各視頻下方，隨處可見「愛的表白」：「秀才弟弟好，夢裡都是你，想你給我一個吻，甜進我的心裡」、「可親可愛，撩人心動」，甚至還有更直接露骨的語言。而這些帳號多為中老年女性。某平台數據統計，「秀才」粉絲中，女性用戶占比70.44%，40歲以上用戶占比79.8%。

一名72歲老太太曾從吉林乘坐火車跨越1700公里來到安徽蒙城找「秀才」。（視頻截圖）

另據一份「檢舉稅收違法行為受理回執」顯示，今年8月15日有人實名向國家稅務總局毫州市稅務局稽查局，檢舉了徐xx(網名秀才）涉嫌稅收違法行為，已於當天被受理。