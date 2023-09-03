16秒迅速消失…遊客在天池發現「水怪」? 景區：不好說

遊客拍攝天山天池水面出現長約15米，疑長條不明物體游動景象。（視頻截圖）

天山天池裡有水怪？有遊客近日到新疆 天山天池景區遊覽時，意外拍攝到水面出現長約15米的長條不明物體游動並產生波浪景象，16秒後就迅速消失。視頻在網上引發熱議， 有網友猜測這是傳說中的「銀色水怪」現身，也有網友稱「不是什麼水怪，這就是水浪」。景區則回應，希望真的有這種水生物，但有還是沒有，「還不好說」。

極目新聞報導，視頻拍攝者李女士說，她是從上海到新疆旅遊的遊客，8月31日下午4時許，她圍著天池散步時，突然聽到水中傳來疑似魚類在水中游動拍打水面的聲音，朝遠處望去，發現在距離她約200米的湖水中，有一長條不明物體，「感覺可能有15米長」。

「一開始我以為是幾條魚，仔細看只有一長條，是銀色的。」李女士說，她看見該物體有規律地前進，游動速度較快，16秒後該物體消失在水面。

李女士將該視頻上傳至社交平台後，視頻播放量超500萬，引發不少網友熱議，有網友稱「這是目前看到的最清晰的『水怪』視頻」，還要大家「不要抓來吃」；也有網友表示「這就是水浪」，「就是有規律的波浪」。

李女士表示，天山天池景區工作人員看見此視頻後，9月2日聯繫到她了解詳情，「他們主要是想知道我拍攝視頻的具體位置，方便鎖定這一不明物體出現的位置」。

天山天池景區工作人員後來回應指出，他們已經關注到這一視頻，也向遊客確定了視頻拍攝位置，但由於拍攝距離較遠，視頻不夠清晰，他們無法根據描述來判定這一不明物體到底是什麼東西。

該工作人員稱，此前也有遊客看到過類似情況，但與該遊客一樣，因距離較遠無法判斷物種。對於網友「水怪」的說法，該工作人員表示，「想像很豐富，我希望真的有這種能夠滿足大家好奇心的水生物，但到底有還是沒有，還不好說。」

公開資料顯示，天山天池景區位於新疆阜康市境內博格達峰下的半山腰，是國家級風景名勝 區、國家5A級風景區。該工作人員還稱，天池已知的水生物有虹鱒魚等，其中長度超過1米的水生物，只有遊客和工作人員看到過，但都沒有留下清晰的照片和視頻。