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西安飛溫州途中 乘客聽到怪異狗叫聲、飛機緊急備降

中國新聞組／北京3日電
網友發視頻稱在飛機上聽到「狗叫」聲。（視頻截圖）
網友發視頻稱在飛機上聽到「狗叫」聲。（視頻截圖）

有網友1日發視頻稱，他和多名乘客在乘坐中國國際航空公司（國航）航班自西安飛溫州途中，聽見飛機發出類似「狗叫」異響聲，之後飛機就緊急備降武漢，還有救援人員趕來。國航回應證實排除故障後已人機平安飛到溫州。網友質疑國航沒說清楚「狗叫」聲從哪來，有人稱可能是空客PTU（動力轉換裝置）故障聲。

觀察者網報導，張姓網友1日在在網上發視頻稱，他在乘坐的國航CA8524航班的飛機上，途中聽到飛機發出異響，是一種類似「狗叫」的怪異聲音。起飛的時候聲音小，到空中8000多米的時候聲音特別大，全機人都能聽到「狗叫」聲。他稱自己坐了很多年飛機，第一次遇到這種情況。

張先生說，之後，該航班就緊急備降武漢天河國際機場，機上全體機組人員平安。但他和乘客都看到飛機降落後，有救援人員趕到現場。

網友稱，班機備降武漢後，有救援人員趕來現場。（視頻截圖）
網友稱，班機備降武漢後，有救援人員趕來現場。（視頻截圖）

視頻衝上熱搜，引發網友關注。2日上午，國航服務熱線一名工作人員回應稱，確實有這個情況發生，但是排除故障、沒有安全性問題之後，飛機已從備降點安全飛到目的地溫州。

該工作人員表示，飛行途中遇到問題很少見，但是因為是機械問題，也不能排除它臨時出現故障，「安全性可以放心，一般這種問題很少遇到，幾乎沒有。」

有網友質疑，國航還是沒說清楚所謂的「狗叫」聲是什麼狀況：「如果是機器聲音為啥要備降？」有網友聽了視頻裡的聲音覺得真有些像「狗叫」：「聲音太逼真，感覺就是飛機貨艙裡裝了隻狗。」「狗子在哪，在行李裡？」「難道是機器狗？」。也有人說「只要大家平安就好。」

有航空博主對此解釋稱，疑似狗叫聲其實是PTU工作的聲音，在空客機型上很常見，正常運作也會聽到，大家無需恐慌。

武漢

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