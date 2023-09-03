曾批文革專制 散文家袁鷹99歲逝世 多篇散文成中小學教材

袁鷹1日在北京辭世，享年99歲。(取材自搜狗百科)

中國著名散文家、報人袁鷹1日在北京 辭世，享年99歲。財新網刊文評論稱，在袁鷹主持下，「人民日報」的文藝評論、副刊、美術作品等版面，貫徹中共 第11屆三中全會精神，批判「文革」文化專制主義，為許多蒙冤作家與作品平反。

財新網報導，袁鷹本名田鍾洛，由於筆名知名度大大超過了本名，更多的人知道「袁鷹」。而在報社院內，叫這兩個名字，他都會答應。

他的散文「井岡翠竹」「小站」「渡口」「白楊」「漢字的魅力」等，先後選入中小學語文課本。

袁鷹是「人民日報」副刊編輯、散文家。上世紀40年代從業於上海新聞報業時加入中共地下黨。中共建政後到「解放日報」工作，1952年調「人民日報」，長期主持「人民日報」文藝部工作，與文學藝術界人士建立了廣泛聯繫。

據報導，改革開放年代，他擔任「人民日報」文藝部主任，組織和編發大量優秀作品。他堅持對「文革」的反思，堅持對歷史真相的探尋。他在晚年創作了大量歷史散文著稱，擁有廣泛讀者。

港媒報導，2007年，當時的國家新聞出版總署將袁鷹「風雲側記——我在人民日報副刊的歲月」等書列為「違規出版物」，引起爭議。據袁鷹說，相關官員事後登門向他致歉。