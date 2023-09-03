中菲男籃大戰崩潰 姚明氣到臉變形？央視解說員哭著播報

主帥喬爾杰維奇被指是中國男籃兵敗如山倒的主要原因。(取材自澎湃新聞/視覺中國圖)

中國男籃在「2023年世界盃 籃球賽」中以21分大輸菲律賓而無緣巴黎奧運 會，崩潰性的慘敗不僅球迷狂噴，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖，有球評形容他「氣到臉都變形了」；解說員楊健落淚稱「挺不甘的」，前主帥杜峰則說：「這不是中國隊真正實力」。籃壇則出現檢討聲浪。

中國男籃輸給菲律賓後，確定連續2年無緣奧運會。每日經濟新聞報導，本屆世界盃，中國籃協主席姚明每場比賽都坐在場內觀看，鏡頭給到他時眉頭緊鎖的時候居多。有媒體人拍到姚明觀戰時的表情，形容他「臉色鐵青」、「氣到臉變形」、「面如死灰」。

據上觀新聞，真正讓中國男籃兵敗如山倒的，並不是克拉克森的突然爆發，而是主帥喬爾杰維奇讓人無法理解的一個決定——即便在8分鐘時周琦受傷無法繼續比賽的情況下，依然徹底棄用王哲林，導致中國男籃內線的優勢直接成為漏洞。

賽後，央視著名籃球解說員楊健，在前方連線時一度無法控制情緒，他哭著表示：「挺不甘的，為我們球員感到委屈，就說這麼多吧。」而同樣前往前線的解說嘉賓，前中國男籃主帥杜鋒則表示，「這不是我們中國男籃真正的實力和水平。」

據新民晚報，為了打好這次世界盃，中國男籃請來了名帥喬爾杰維奇，他也大刀闊斧對球隊進行了改造，可事實證明，目前的中國男籃只是個「半成品」，問題一大堆：後衛撕扯防線能力差，整體投射能力差，擋拆配合效率低下，內線球員名氣大於實力，罰球差、體能差、鬥志差等等。

媒體人段冉把怒氣發在了主帥喬爾杰維奇身上，勸他趕緊離開中國：「奧運落選賽資格也沒了，這個愛打斷人說話的『威嚴』教練可以回塞爾維亞了。一路走好，別回來了。」媒體人邵化謙說，雖然早就做好了心理準備，夢想破滅的那一刻，心裡還是有些酸楚，又一屆，我們無緣奧運會。