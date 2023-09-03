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世界盃墊底、徹底無緣巴黎奧運 中男籃慘輸菲「遮羞布碎了」

中國新聞組／北京3日電

中國男籃昨天在世界盃的最後一場比賽中，以75：96不敵東道主菲律賓，以1勝4負的戰績結束本屆賽事征程。由於排在小組墊底，中國男籃徹底無緣巴黎奧運會。這是繼2019年錯過東京奧運會後，首次連2屆與奧運無緣。中國男籃獲封為「史上最爛中國隊」並被罵上熱搜第一，網友紛稱「恥辱性失利」、「最後的遮羞布碎了」。

背負著中國球迷廣大期待的中國男籃，在菲律賓舉行的世界盃比賽中，首戰就以105比63大比分不敵小組賽的最強對手塞爾維亞隊，以42分創下了本屆賽事最大輸球分差，後來又接連失利，僅以7分險勝安哥拉。沒想到在昨天最後一場比賽中又大輸菲律賓21分，看得球迷、球評和媒體連連搖頭，直呼崩潰。

據央視網，昨晚中菲之戰第一節比賽，菲律賓隊7：0開局。趙睿強行突破上籃幫助中國隊破荒，中國隊轟出一波反超，第一節兩隊戰成16：16平。次節比賽，菲律賓一直保持微弱的領先，李凱爾一個人連得7分，中國男籃40：39領先菲律賓結束上半場。

易邊再戰，中國隊連得4分，菲律賓及時做出調整，明星球員克拉克森接管比賽，他裡突外投連砍12分打停中國隊。暫停回來，中國男籃全隊依然狀態低迷，末節比賽無法延續追分勢頭，最終75：96不敵菲律賓隊，以1勝4負結束了本屆世界杯的征程。

據潮新聞，2019年中國主辦的男籃世界杯，中國男籃小組未能出線，在排位賽不敵奈及利亞，不能成為世界杯戰績最好的亞洲球隊，缺席了東京奧運會。此次2023年男籃世界杯，中國男籃又徹底與巴黎奧運會無緣。這是中國男籃在中國代表團參加奧運會以來，第一次連續兩屆無緣奧運會。

2015年亞錦賽決賽，中國男籃戰勝菲律賓，以此獲得2016年里約奧運會的入場券。雙方最近一次較量是在2018年亞運會，中國男籃以82：80逆轉險勝菲律賓。

本屆男籃世界杯，日本隊作為本屆世界杯亞洲成績最好的隊伍，獲得了直通巴黎奧運會的資格。

中國男籃在世界盃的表現昨晚被罵上熱搜第一，媒體和球迷都稱這次戰績「史上最爛」，「中國男籃最終排名第29，創造參賽歷史最差成績」，澎湃新聞評論稱這是「恥辱性失利」，「中國男籃21分慘敗菲律賓，最後的遮羞布碎了」；「中國男籃，未來路在何方？當一旦無緣大賽成為習慣，這支球隊會成為另一支國足嗎？」。

不少球評及球迷把究責矛頭對準了中國男籃教練喬爾杰維奇，認為他應為中國男籃的表現負八成責任，要求換掉喬爾杰維奇：「這是世界名帥？臨場指揮沒誰了，趕緊下課」，「這洋教練水平還不如國產教練」」。

中國隊張鎮麟封蓋對手。(取材自澎湃新聞/視覺中國圖)
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