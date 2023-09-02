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河南國企旗下機場「資金困難」停工 卻砸3億買無人機

中國新聞組／北京2日電
「永悅智能」官網展示的產品介紹。（取材自封面新聞）
「永悅智能」官網展示的產品介紹。（取材自封面新聞）

河南平輿縣ㄧ國有獨資公司近日傳出，斥資3億元（人民幣，下同，約4142.9萬美元）向一個初創的無人機公司訂購5000台無人機。然而，由該國企建設和營運的平輿通用機場，卻因資金問題停工3年；引人注意的是，無人機購買合同的總金額為3億元，已超過機場項目核准中提及的總投資2.47億元。

紅星新聞報導，暢達交通投資發展有限公司（平輿暢達）是平輿縣交通運輸局全資控股的國有獨資公司，代表政府履行縣域內交通基礎設施投融資、開發建設職能並承擔平輿通用機場的建設、管理、服務及運營工作。

公開資料顯示，平輿通用機場於2018年開工建設，項目總投資2.47億元，已完成投資1.27億元。2020年至今因施工企業資金運轉困難，目前工程處於停工狀態。

然而，永悅科技股份有限公司近日發布簽訂重大合同通告，稱該公司的全資子公司鹽城永悅智能裝備有限公司（下稱永悅智能）與暢達交投簽訂涉及合同標的為5000台無人機、總金額3億元的銷售合約。

按照合同約定，平輿暢達需在合同簽訂後1個月內，支付合同總價的80%，永悅智能於2024年3月前，交付5000台型號為永悅智能X40C的無人機。

機場因資金問題停工多年，卻斥巨資採購無人機，消息一出引發熱議論。另據永悅智能2022年年度報告顯示，該公司開展無人機業務僅1年多，智能無人飛行器製造業營業收入僅為5.49萬元。

據《證券時報》報導，對於購買無人機的行為，平輿暢達董事長兼總經理周濤表示，公司在負責河南平輿通用機場的運營，機場運營需要用到這些無人機。他同時透露，最後會轉給（專門的）運營公司來使用（這些無人機）。

對此，平輿縣交通運輸局工作人員回應，購買無人機的行為具體由暢達交通投資發展有限公司全權操作，跟交通運輸局無關。

影音來源：YouTube

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