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貴州2公務員上門毆老翁 為一事情竟嗆「想打就打」

中國新聞組／北京2日電
朱女士爺爺當時被救護車送往醫院。（取材自燕趙都市報縱覽新聞／受訪者供圖）
朱女士爺爺當時被救護車送往醫院。（取材自燕趙都市報縱覽新聞／受訪者供圖）

貴州一名女網友近日在網路上爆料稱，兩名公職人員進入家中打傷爺爺，還揚言「想咋打就咋打」，起因竟是為了一棵樹上的記號。

燕趙都市報縱覽新聞報導，網友朱女稱自己是貴州省畢節市納雍縣羊場鄉新聯村人，她在社群媒體上發布視頻指控，71歲的爺爺因為與人口角，遭兄弟三人毆打，其中兩人是公職人員，分別是納雍縣姑開中心小學教師，納雍縣扶貧辦工作人員，另外一名是律師。

據報導，起因為2016年，當時村裡一戶人家懷疑刻在自家樹木的記號是朱女士爺爺抹掉，導致雙方出現矛盾，多年過去兩家人一直未化解。朱女表示，28日晚，對方家的兄弟三人老大朱某坤、老二朱某江、老三朱某健來到爺爺家，再次就當年一事進行理論。

朱女說，家裡正在吃晚飯便招呼三人邊吃邊說，沒想到吃沒幾分鐘，兄弟三人便和爺爺吵了起來，還揚言要打他。朱爺爺稱，自己遭碗砸傷頭部、肩部和腰部，對方還拽住他的頭髮、雙手，隨後遭到對方毆打。醫院開具的驗傷單顯示，朱爺爺頭皮裂傷、全身多處軟組織損傷。

不過，朱某江反控，他們兄弟3人並沒有動手打人，是朱爺爺罵髒話、向他們扔碗，「傷是自己弄得，臉上弄上血」。

朱女說，朱某江和朱某健日前曾來到醫院看望爺爺，稱「想私了」，但兩人全程未提及打人一事，也沒有任何道歉，家人認為對方沒有誠意，因此沒有同意。

納雍縣公安局羊場派出所人員表示，雙方可能是互毆，下一步要做進一步調查。納雍縣紀委一名工作人員說，如發現涉及到公職人員違紀，將會移交給紀委，他們才會介入進行處理。

28日晚朱女士爺爺家的情況。（燕趙都市報縱覽新聞／受訪者供圖）
28日晚朱女士爺爺家的情況。（燕趙都市報縱覽新聞／受訪者供圖）

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