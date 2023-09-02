看光光… 四川某中學女寢「沒窗沒門」 疑似廁所改造

四川某中學女寢沒門惹爭議，外觀疑似廁所改造。（視頻截圖）

時值開學季，四川內江資中縣龍結中學卻被爆出女生宿舍連「門都沒有」，因外觀疑為廁所改造，視頻在網上流傳引起熱議。網友及家長紛紛質疑女寢環境老舊，隱私 及安全堪虞。該縣教體局工作人員表示，學生宿舍正在改造，學校會保證學生安全。

來源：YouTube

據九派新聞報導，視頻中的女生宿舍，原本該是門的地方，空了一大塊地方，只看到矮牆，不但沒窗戶，連門都沒有，整個空間極為封閉，缺乏通風和光線。該校的畢業生曝出更多內幕，表示以前雖然有門，但周圍也都是玻璃，一點隱私都沒有。

由於此前曾發生過有男生假扮女生混進女舍的事，家長們更加擔心安全問題。眼看輿論撻伐聲愈來愈大，校方也做出了回應，表示木門用了十多年已經爛了，正在更換新門。

網易報導，有網友吐槽，指校方若要想裝門早就裝了，不至於一個暑假連個裝門的時間都沒有。不過有同樣經歷的學生還不止一個，有學生表示自己上中學時一個宿舍住8個人，地上都是灰還返潮。

教體局強調，學生的安全與健康，是他們首要任務，除了盡快促學校完成女生宿舍工程，也會加強對學校設施的監管和管理，確保類似情況不再發生。