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仇日升級? 陝西壽司店疑遭縱火 網：只會欺負自己人

中國新聞組／北京2日電
日本排放核廢水入海，引發反日潮，8月27日晚，陝西咸陽一家中國人開的壽司店疑遭人縱火燒燬，損失慘重。（視頻截圖）
日本排放核廢水入海，引發反日潮，8月27日晚，陝西咸陽一家中國人開的壽司店疑遭人縱火燒燬，損失慘重。（視頻截圖）

近日日本核廢水排放引發中國民眾反日情緒高漲，陝西咸陽秦都區一間壽司店日前疑似遭人縱火，被監控畫面拍下。該店舖員工回應稱，事發當日店舖無人看守，因此沒有人員受傷，警方以刑事立案。

香港01引述紅星新聞報導，據現場影片，該店舖門口8月27日突然燃起大火之後，有人從店舖門外逃離。8月31日，咸陽市官方人員表示，目前警方已經刑事立案，相關案件正在進一步調查中。

據報導，由於近日日本核廢水排放引發中國民眾反日情緒高漲，有民眾擔心是否是針對日本餐廳、日料店的隨機攻擊。

2012年中國曾爆發反日示威活動，部分城市演變成針對日本企業、日本餐廳和日系車輛的暴力行動。

不過對於此次壽司店遭人為縱火，許多中國網民表態反對，「傷害的還是自己人」、「有種去日本神社，不要欺負國人和財產」、「和當年打砸日本車、4S店一樣，藉著愛國的名義窩裡橫，欺負自己人啊」、「義和團開始了啊」、「整不了日本人，我還整不了你了」、「無語了，打著愛國名義幹著傷天害理的事，無知」、「縱火是大罪啊」。

但是，也有網民懷疑是「精日分子自導自演」。

日本 縱火 核廢水

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